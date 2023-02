"C'est le meilleur joueur du monde", Pauleta encense Kylian Mbappé après OM-PSG

Ancien buteur du PSG, Pauleta est impressionné par les performances de Kylian Mbappé avec le club parisien.

Dimanche soir, le PSG a remporté le Classique en battant l'OM au Vélodrome sur le score de 3 buts à 0. La rencontre a été marquée par la prestation XXL de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour Lionel Messi.

Avec ces deux nouveaux buts, Kylian Mbappé a atteint la barre des 200 buts, toutes compétitions confondues pour le PSG, et devient le co-meilleur buteur du club parisien avec Edinson Cavani.

Pauleta a regardé le Classique au Mexique

Ce Classique a d'ailleurs été regardé avec attention par une autre légende parisienne : Pedro Miguel Pauleta.

Celui qui a marqué 109 buts pour le PSG, et en était le meilleur buteur avant d'être détrôné par Zlatan Ibrahimovic, a assisté au Classique OM-PSG depuis la ville de Mexico à la demande de la LFP. Le Portugais était chargé d'animer l'événement « Ligue 1 Touch » dont le clou du spectacle était la diffusion sur un écran géant du Classique dans la capitale mexicaine (André-Pierre Gignac faisant de même dans la ville de Monterrey, la ville où il joue pour les Tigres).

Pauleta voit Mbappé faire aussi bien Zidane, Messi et CR7

Après la rencontre, Pauleta a fait part de son admiration pour Kylian Mbappé à nos confrères du journal L'Equipe : « On est devant un phénomène qui va marquer l'histoire. C'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Il mérite ce record et j'espère qu'il va continuer à marquer très longtemps des buts pour le PSG. »

Pour Pauleta, Kylian Mbappé est au même niveau que des légendes absolues du football comme Zidane, Messi et Cristiano Ronaldo : « C'est un buteur mais surtout sa force mentale, physique et sa vitesse. Il a tout pour réussir comme Zinédine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Quand il est lancé, c'est impossible pour les défenseurs de l'arrêter. Il marque des buts mais pas que, à l'image de sa passe pour Messi sur le deuxième but dimanche. C'est une passe de génie. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. »

« Kylian peut battre tous les records et connaître le même parcours que Messi ou Ronaldo, c'est certain. C'est un phénomène qui peut battre tous les records », a ajouté celui qui était surnommé l'Aigle des Açores.