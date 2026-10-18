Meerdink arrache un point pour l’AZ après un penalty concédé par le gardien de Cambuur

L’AZ a décroché un point dimanche sur la pelouse du SC Cambuur (2-2). Une déception pour les visiteurs d’Alkmaar, qui ont joué une bonne partie de la seconde période en supériorité numérique sans parvenir à gagner. Un penalty accordé en fin de match à Leeuwarden a fait beaucoup parler.

Le club local a connu un départ de rêve. Jason Ceka a délivré une belle passe en profondeur, que Nicolas Binder a convertie depuis l’intérieur de la surface de réparation. L’AZ a réagi et Peer Koopmeiners a permis à Ro-Zangelo Daal d’égaliser après 25 minutes de jeu.

Cambuur a néanmoins regagné les vestiaires avec une avance de 2-1. Ilyès Hamache a trouvé le petit filet droit d’une frappe de l’extérieur de la surface. De quoi donner un sérieux coup de fouet aux joueurs et aux supporters du club frison.

L’AZ n’est pas parvenu à combler son retard en début de seconde période. Après un peu plus d’une heure de jeu, Leeroy Echteld a fait entrer Mees de Wit à la place de Mateo Chávez. Cambuur jouait alors à dix depuis le deuxième carton jaune reçu par Devid Eugene Bouah à la 54e minute.

Malgré son infériorité numérique, Cambuur est passé près du 3-1. Bien placé, Hamache a vu sa frappe repoussée par Jari De Busser. Les occasions se sont succédé à Leeuwarden : de l’autre côté, Dave Kwakman, entré à la place de Wouter Goes, a tiré trop haut et trop à droite depuis le côté droit de la surface de réparation.

L’AZ a espéré obtenir un penalty peu après, mais Elijah Dijkstra s’est laissé tomber beaucoup trop facilement. Dans le même temps, les supporters de Cambuur ont commencé à croire à l’exploit. L’AZ a accentué sa pression, sans toutefois se créer de très grosses occasions.

L’égalisation est tout de même arrivée lorsque le gardien Thijs Janssen a heurté De Wit au visage sur un centre. Après consultation de la VAR, un penalty a été accordé. Mexx Meerdink l’a transformé, sauvant ainsi un point pour l’AZ.