L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, n’est pas satisfait du résultat de jeudi en Ligue Europa Conférence contre Shelbourne FC. Malgré la victoire 3-1 à la Johan Cruijff ArenA, l’Espagnol estime qu’il aurait pu y avoir un écart bien plus large en vue du match retour la semaine prochaine en Irlande. Il a aussi été interrogé par Ziggo Sport sur Mika Godts, sur qui il compte normalement dimanche lorsque son équipe affrontera le PEC Zwolle en Eredivisie.

« Je ne ne suis pas satisfait du résultat », réagit Míchel. « Lors des quinze premières minutes, nous avons joué comme une bonne équipe. Nous nous sommes créé des occasions. Après le 3-0, nous avons subi quelques contre-attaques, ce que nous devons éviter. »

« Je ne suis pas satisfait du résultat », répète Míchel. « Parce que je pense que notre mentalité lors des vingt, vingt-cinq dernières minutes n’a pas été assez bonne. »

« Il était difficile de créer des espaces dans la dernière partie du terrain (final third, ndlr) », dit Míchel au sujet du bloc compact de Shelbourne. « Nous n’avons pas concrétisé assez d’occasions, mais pour nous, il est important de poursuivre ce processus. »

« Un football offensif, une bonne structure. Nous n’avons pas mis en place assez d’attaques durables. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas empêcher les contre-attaques. Le pressing en fin de match était lui aussi insuffisant. »

Míchel est ensuite interrogé sur Godts, qui suscite un intérêt concret du Paris Saint-Germain et qui a peut-être déjà disputé son dernier match en tant qu’Ajacide. « Je ne sais pas si c’était son dernier match. »

« J’attends de lui qu’il puisse jouer dimanche. Nous verrons. La semaine prochaine, nous verrons bien. L’Ajax est un grand club grec, qui veut toujours avoir ici les meilleurs joueurs », conclut Míchel.