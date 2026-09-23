Mbappé témoin clé : les propos de la star du Real peuvent-elles sauver Hakimi dans l'affaire de viol ?

La justice française a tranché le litige et décidé de manière définitive de renvoyer la star marocaine Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain, devant le tribunal pénal pour viol dans l'affaire qui remonte à l'année 2023, un développement qui pourrait voir son ancien coéquipier Kylian Mbappé être appelé à témoigner.

La Cour de cassation française a confirmé, ce mercredi, la décision de la cour d'appel de Versailles rendue le 19 juin dernier et rejeté le pourvoi déposé par les avocats de l'international, qui a ainsi épuisé toutes les voies légales pour éviter de comparaître devant le tribunal.

Les faits de l'affaire remontent à février 2023, lorsqu'une jeune femme âgée de 24 ans a déposé une plainte accusant Hakimi de l'avoir agressée à son domicile dans la commune de Boulogne-Billancourt, l'une des banlieues de la capitale Paris, après qu'ils ont fait connaissance via les réseaux sociaux.

En vertu de cette décision définitive, Hakimi comparaîtra devant le tribunal pénal du département des Hauts-de-Seine, vraisemblablement dans la ville de Nanterre, dans une affaire dont la date n'a pas encore été fixée.

Mbappé au cœur de l'affaire

La plus grande surprise de ce dossier, selon la radio espagnole « Cadena COPE », est le rôle que pourrait jouer l'actuel attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, la star française étant susceptible d'être appelée comme témoin principal au procès, après que la défense a produit son témoignage devant les enquêteurs.

Mbappé, coéquipier de Hakimi au Paris Saint-Germain à l'époque, avait été interrogé par les enquêteurs le 14 avril 2023, où il avait déclaré que Hakimi lui avait dit, la nuit des faits, qu'ils avaient échangé des baisers de manière consentie. La juge d'instruction s'était d'abord appuyée sur ces déclarations pour appuyer la version de la plaignante et ordonner le procès.

La défense de Hakimi a ensuite tenté d'apporter une nouvelle précision, à travers un message de Mbappé dans lequel il indiquait que Hakimi n'avait pas touché les parties intimes de la plaignante, dans une tentative de nier toute connotation sexuelle non consentie, mais cette précision n'a pas suffi à convaincre la cour d'appel, qui a confirmé la décision de renvoi en procès.

La défense de la plaignante : la justice triomphera

De son côté, l'avocate de la plaignante, Rachel Flore Pardo, s'est félicitée de la décision de la Cour de cassation et a déclaré, dans un communiqué à l'agence de presse espagnole « EFE » : « Après trois ans et demi de batailles juridiques, et après que ma cliente a été diffamée, elle a la certitude que justice sera rendue et se battra jusqu'au bout. »

L'avocate a ajouté : « Ma cliente espère que ce procès aidera d'autres femmes et contribuera à briser le mur du déni et de l'impunité qui entoure les violences sexuelles, y compris dans le monde du football professionnel. »

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En revanche, Hakimi maintient sa version depuis le début, niant toute relation et reconnaissant seulement qu'il y a eu une étreinte et des baisers échangés de manière consentie, tandis que la plaignante affirme dans sa plainte qu'elle a subi des baisers et des attouchements contre son gré avant de parvenir à s'échapper et à appeler une amie pour venir la chercher.