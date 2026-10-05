Lamine Yamal et Erling Haaland continuent de dominer la liste des joueurs les plus chers du monde, le prodige du Barça et l'attaquant de Manchester City conservant une valeur marchande de 220 millions d'euros.

Le journal Sport a indiqué que Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, occupe la troisième place avec une valeur de 200 millions d'euros.

Le site « Transfermarkt » a procédé ce lundi à une nouvelle mise à jour des valeurs marchandes des joueurs, mais la valeur des trois joueurs les plus chers du monde n'a connu aucun changement.

Lamine Yamal poursuit son début de saison extrêmement solide, après avoir inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 8 matchs avec le Barça, en plus de 4 buts et une passe décisive en 3 matchs avec la sélection espagnole.

La supériorité de Yamal confirme sa légitimité à rester en tête du classement, aux côtés de Haaland, qui a jusqu'à présent marqué 7 buts en 7 matchs avec Manchester City.

Il y a quelques mois, Yamal et Haaland sont entrés dans l'histoire en devenant les premiers joueurs de l'histoire du football dont la valeur marchande dépasse la barre des 200 millions d'euros.

À la quatrième place, la valeur de Michael Olise est passée de 170 à 180 millions d'euros, creusant légèrement l'écart avec Jude Bellingham, dont la valeur s'élève à 160 millions d'euros, et Pedri, dont la valeur atteint 150 millions d'euros.

Pedri, sixième du classement, occupe la position de deuxième joueur le plus cher du Barça en matière de valeur marchande.

João Neves, Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha se partagent la septième place avec une valeur de 140 millions d'euros chacun.

Quant à Vinicius Junior, sa valeur marchande a baissé de 10 millions d'euros, passant de 140 à 130 millions, mais il conserve la dixième place dans la liste des joueurs les plus chers du monde.