Mbappé reconnaît : « Nous n'avons pas respecté le plan de Deschamps, et nous n'avons pas réussi à mettre l'Espagne en difficulté. »

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a réagi à l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde, battue 2-0 par l'Espagne.

«Nous n’avons pas appliqué le plan que nous avions préparé pour ce match, que ce soit sur le plan tactique, technique ou même dans l’intensité de notre jeu», a-t-il expliqué au journal AS.

Il a ajouté : « Quand on ne fait pas ce qu’il faut en demi-finale de Coupe du monde, on ne gagne pas. »

Il a poursuivi : « L’Espagne est restée fidèle à son style de jeu, ce qui la caractérise depuis toujours ; c’est une équipe qui aime avoir la possession du ballon et imposer son rythme. »

Il a souligné : « Notre idée était de les presser dans leur camp pour les empêcher d’imposer leur rythme, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous avons commis beaucoup d’erreurs techniques et nous n’avons pas su les punir aux moments où nous en avions besoin. »

« Nous leur avons laissé le contrôle du rythme du match, et c’était à nous de renverser la balance, mais nous avons échoué. Dès le début, avec notre façon de presser, nous nous retrouvions en situation de trois contre deux au milieu de terrain, et face à l’Espagne, cela devient compliqué. »

Il a insisté : « Fabián Ruiz et Rodri ont eu trop de temps pour construire le jeu, et il y a eu des problèmes de communication lors du pressing. Nous aurions dû les contraindre à des duels individuels et les obliger à courir avec nous, car cette équipe n’aime pas poursuivre le ballon. Même lorsque nous le récupérions, la qualité de nos premières passes et de nos premières touches n’était pas au niveau requis.

« Je ressens une immense déception, a-t-il ajouté. Notre rêve était d’atteindre la finale et d’offrir à notre pays l’occasion de rêver et d’entrer dans l’histoire. À présent, nous devons faire face à cette situation la tête haute. »

Il conclut : « C’est une immense déception que je ne peux décrire avec des mots. Nous allons devoir nous remettre de ce coup dur, nous reposer un peu pendant les vacances, puis aller de l’avant. Le football n’attend personne, et d’autres défis nous attendent, que ce soit en club ou en équipe nationale. »