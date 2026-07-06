Mbappé réagit avec force à l’attaque raciste : « Une femme méprisable qui ne mérite pas son poste. »

La star française Kylian Mbappé a vivement réagi aux attaques racistes dont il a été victime de la part d'une sénatrice paraguayenne, la qualifiant de « femme méprisable et indigne de sa fonction ».

La sénatrice paraguayenne Celeste Amaria avait qualifié l’attaquant français, après le match opposant la France au Paraguay, de « Camerounais colonisé, qui se prétend à tout prix Français, plein de rancœur, ingrat, arrogant et laid ».

Amaría a ajouté : « Il était tendu et mort de peur pendant tout le match, tout comme l’ensemble de son équipe, qui n’a même pas réussi à marquer un seul but et a gagné par chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous attendent de l’équipe du Paraguay, c’est qu’elle ne le gifle pas violemment après la fin du match. Et ce, même si je ne suis pas une fan de football. »

Elle a également critiqué le refus de Mbappé de serrer la main d’Orlando Gil, ajoutant : « Il est grossier, il n’a même pas appris à écrire, et au lieu du lait maternel, il tétait de la noix de coco ; la créature la plus civilisée qu’il ait jamais entendue, c’était un chimpanzé. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gil ; moi, je le fais au Sénat et il ne se passe rien. »

Le footballeur français Kylian Mbappé a publié un communiqué sur son compte officiel de la plateforme « X » pour répondre sans détour à ces insultes, déclarant : « Madame Celeste Amaria, vous êtes une femme méprisable et indigne de votre fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a fait preuve de passion et d’honneur tout au long du tournoi. »

En raison de votre ignorance et de votre racisme assumé, le monde a déjà oublié le parcours et l’exploit historique réalisé par les joueurs de votre équipe nationale durant cette Coupe du monde, pour ne retenir que l’image d’une femme indigne qui ternit l’honneur de son pays. Je ne permettrai jamais à des personnes comme elle de répandre leur haine et leur racisme à travers le monde. »