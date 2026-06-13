Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a salué les qualités d’un de ses coéquipiers, le décrivant comme un joueur aussi bien du présent que de l’avenir, doué d’une élégance et d’une vision du jeu hors du commun.

Ces déclarations, recueillies par le journal français L’Équipe juste avant le coup d’envoi du match d’ouverture contre le Sénégal, témoignent de la confiance que Mbappé accorde à son jeune coéquipier.

Oulessi aborde la Coupe du monde en pleine forme, après une saison exceptionnelle sous les couleurs du Bayern Munich, au cours de laquelle il a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues.

Au total, il affiche désormais 60 contributions offensives (buts et passes décisives) en incluant ses sorties avec les Bleus, après un triplé lors de la victoire 3-0 de la France lundi dernier.

Concernant le caractère réservé d’Oulis, Mbappé a confié : « On parle tous les deux français, et il le parle bien. Mais il a ce genre de personnalité qui fait que vous, les médias, ne saurez jamais si son français s’améliore ou non, car il ne vous parlera pas beaucoup ! »

Il a ajouté : « Oulissi n’aime pas parler aux médias, c’est sa nature. Michael est introverti, il est avare de mots, et ce sont ses pieds qui parlent pour lui. »

Et de conclure : « Acceptez-le tel qu’il est, il ne changera jamais. En plus d’être un joueur exceptionnel, c’est quelqu’un de formidable… Olisi est le joueur d’aujourd’hui et de demain, il a cette élégance et cette vision dans son jeu, et je m’entends très bien avec lui. »