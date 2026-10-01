La blessure de Raúl Asencio, défenseur du Real Madrid, et son besoin de subir une opération chirurgicale ont relancé la polémique autour du staff médical du club merengue, en raison de cas antérieurs qu'il n'a pas su gérer de manière optimale.

Le Real Madrid a annoncé hier, mercredi, que son défenseur espagnol Raúl Asencio a subi une opération chirurgicale après avoir souffert d'une blessure à l'os du tibia droit, et certains rapports de presse ont indiqué qu'il serait absent de deux à quatre mois.

Le journal « Marca » a rapporté que la colère suscitée par la blessure d'Asencio provient d'une opération chirurgicale que l'on estime être arrivée beaucoup trop tard et au pire moment possible.

Il a ajouté : « Les proches d'Asencio ont toujours remis en question l'insistance sur un traitement conservateur pour sa guérison, mais le staff médical du Real Madrid a choisi de reporter l'opération jusqu'à maintenant. »

Asencio a souffert du problème initial à l'os de la jambe en janvier, et il a subi une opération chirurgicale en octobre, soit neuf mois plus tard. Durant cette période, le joueur ne s'est pas complètement rétabli, souffrant de crises de douleur répétées, mais il n'a jamais abandonné et a continué à concourir et à s'entraîner de manière très limitée en raison de la douleur.

La première solution a été un traitement peu invasif visant à retirer les cellules anormales du tissu cicatriciel sur l'os de la jambe, où s'étaient formées des excroissances osseuses mal consolidées. Ce plan initial n'a pas fonctionné, ce qui a conduit à envisager une opération en fin de saison.

L'idée était de profiter de l'été pour réduire la durée d'absence des compétitions et traiter la blessure, le staff médical ne jugeant pas l'opération appropriée à ce moment-là. La démarche proposée pour l'été était le repos, la rééducation et le fait de laisser le temps à la zone de se rétablir.

Le plan initial était que l'os de son tibia réponde au repos après des mois d'utilisation intensive, mais le deuxième plan n'a pas non plus fonctionné, et en août, Asencio a subi une nouvelle rechute.

Après cette deuxième rechute, les médecins ont enfin donné le feu vert à une opération, mais les proches d'Asencio estiment qu'il est trop tard.

Le joueur va désormais subir l'opération au début de la saison, ce qui entraînera son absence pendant plusieurs mois et affectera le reste de la saison. Il s'agit assurément d'un coup dur pour le défenseur, qui était convaincu qu'au sommet de sa forme, il était capable de gagner la confiance de l'entraîneur José Mourinho.

Au-delà de chaque blessure prise individuellement, la situation renvoie à un problème structurel que le Real Madrid n'a pas encore réglé, le club merengue étant incapable de dissiper le spectre de la tension médicale qui déstabilise continuellement le vestiaire, en raison de protocoles et de décisions qui ne satisfont pas certains joueurs. La direction physique, des entraîneurs au staff médical, a connu des changements continus ces derniers temps, ce qui met en lumière les problèmes au sein de l'équipe.

Des cas antérieurs

La saison dernière, la crise médicale du Real Madrid a atteint son paroxysme en raison de la multiplication des blessures, et le club n'a effectué aucun mouvement lors du mercato hivernal pour renforcer l'équipe, mais il a procédé à des changements au sein des staffs médical et de préparation physique.

Le docteur Niko Mihić a retrouvé sa place antérieure à Madrid, revenant en tant que superviseur médical, tandis que Pintus, qui avait été écarté de la ligne de front de la préparation physique de l'équipe après l'arrivée de Xabi Alonso, a repris les rênes après le départ d'Alonso et l'arrivée d'Álvaro Arbeloa.

Pourtant, rien n'a changé, et les différends ont persisté. Plusieurs cas ont placé le staff médical du Real Madrid dans une situation difficile, le plus commenté étant la blessure au genou de Kylian Mbappé. L'attaquant français souffrait d'un problème au genou gauche depuis le 7 décembre, initialement diagnostiqué comme une entorse du ligament latéral.

Trois mois plus tard, et après plusieurs visites répétées à la salle de soins, la blessure non seulement ne s'est pas améliorée, mais elle a été diagnostiquée comme une rupture partielle du ligament croisé postérieur. La décision de Mbappé de se rendre à Paris pour se faire soigner a mis en évidence l'ampleur de la polémique et le mécontentement du joueur.

Parmi les autres cas ayant suscité des doutes figure celui de Jude Bellingham, blessé le 1er février lors d'un match contre le Rayo Vallecano à un problème musculaire. On s'attendait au départ à ce qu'il soit éloigné des terrains pendant environ quatre semaines, mais il a finalement été absent pendant 49 jours, laissant l'impression que le Real Madrid n'avait pas réussi à retrouver le meilleur niveau du joueur anglais durant cette période décisive.

Certains autres cas marquants n'ont pas été particulièrement douloureux, mais ils ont érodé la confiance dans le staff médical. Ainsi, Eduardo Camavinga a été absent neuf jours en raison d'une douleur dentaire, ce qui a paru étrange compte tenu de la durée de l'absence du joueur.

Il en va de même pour Álvaro Carreras : le latéral s'est d'abord plaint d'une douleur au mollet après avoir reçu un coup, et pendant plusieurs jours, elle a été considérée comme une simple contusion, ce qui a permis au joueur de poursuivre l'entraînement selon un protocole différent de celui des blessures, s'entraînant à l'intérieur des installations du club, comme le club l'a indiqué quotidiennement.

Cependant, les examens ultérieurs ont confirmé l'existence d'une déchirure musculaire au mollet, une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant deux semaines. S'y ajoute la rechute d'Éder Militão en avril de la blessure musculaire qui l'avait déjà éloigné d'une demi-saison, et qui l'a finalement affecté négativement, au point d'affecter aussi la saison en cours, puisqu'il est toujours absent après avoir subi une opération chirurgicale. Et maintenant, le cas d'Asencio rouvre une plaie que le Real Madrid semble incapable de cicatriser.



