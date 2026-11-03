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Hussein Hamdy
Traduit par

Mbappé au sujet du décès d'un joueur espagnol : une immense tristesse, il n'y a pas de mots

Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
LaLiga 2
J. de Miguel
Kylian Mbappé
Real Madrid
Espagne
Andorre
France

Le choc s'empare de Kylian

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a réagi au décès de Jesús de Miguel, joueur de Tenerife, disparu ce mardi à l'âge de 30 ans.

Tenerife avait annoncé la mort de son joueur à huit heures ce mardi matin, une nouvelle qui a plongé le club, ses supporters et la famille du football dans une profonde tristesse.

Tenerife a déclaré au début de son message : « Nous sommes anéantis par l'ampleur de la douleur, les mots nous manquent sous le choc, et nous n'arrivons pas à croire que cela soit réel. »

Tenerife a ajouté : « Il n'existe aucun mot pour consoler, ni rien qui puisse atténuer ce sentiment empli de tristesse. Nous sommes aux côtés de sa famille endeuillée et de ses proches, ainsi que de tous les membres de la famille de Tenerife qui pleurent aujourd'hui cette fin cruelle. »

Kylian Mbappé a écrit, dans une publication sur le réseau « Instagram » : « Immense tristesse. Les mots manquent. Repose en paix. »

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