Mbappé au repos ? Cinq changements sont attendus chez les Bleus pour affronter la Norvège

L'équipe de France affrontera la Norvège demain vendredi lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, sera absent pour ce match face à la Norvège, puisqu’il a regagné la France après le décès de sa mère. Son adjoint, Stéphane G., assurera l’intérim sur le banc.

Selon le journal « L'Équipe », les Bleus devraient opérer cinq changements dans leur onze de départ pour cette rencontre.

Déjà qualifiés pour les seizièmes de finale, les Bleus visent néanmoins la première place de leur groupe.

Le staff technique français envisage ainsi cinq modifications par rapport à l’équipe alignée d’entrée contre l’Irak (victoire 3-0).

Malgré ces modifications, le onze de départ conservera son ossature : Kylian Mbappé, Upamecano et Mike Maignan resteront titulaires, tout comme l’un des deux ailiers Ousmane Dembélé et Mickaël Olise, voire les deux, tandis qu’Aurélien Tchouaméni devrait retrouver sa place dans le onze de départ.