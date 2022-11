Mbappé a vraiment penser à arrêter l'équipe de France après l'Euro

Pris pour cible après son penalty raté contre la Suisse, Kylian Mbappé avait alors pensé à quitter la sélection face au racisme.

La fin de l'Euro et l'élimination des Bleus aux tirs aux buts face à la Suisse a laissé des traces, notamment pour Kylian Mbappé, auteur du penalty raté qui a précipité la chute des champions du monde.

Mbappé victime de racisme

Quelques mois plus tard, Noël Le Graët avait reconnu après du Journal du Dimanche que l'attaquant s'était entretenu avec lui à propos de son avenir en Bleus : "Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux", avait affirmé le président de la Fédération.

Réaction à l'époque de l'intéressé : "Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme…"

"Je n'ai pas lâché parce que c'est un message à la jeune génération"

Un épisode sur lequel le joueur du PSG, qui s'apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde au Qatar, est revenu dans une interview pour Sports Illustrated.

"J’ai dit: 'Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer.

Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent", détaille-t-il.

"Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire: 'On est plus fort que ça'."