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Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a célébré la prolongation de son coéquipier turc Arda Güler avec le club madrilène jusqu'en 2032, en lui adressant un message plein d'humour après l'annonce de son nouveau contrat. Un clin d'œil qui traduit sa joie de voir le jeune joueur rester au sein de l'effectif pour plusieurs saisons supplémentaires.

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Le Real Madrid a annoncé ce mercredi la prolongation du contrat de Güler jusqu'au 30 juin 2032. Une décision qui confirme la volonté du club de conserver le milieu de terrain turc, devenu ces derniers temps l'un des éléments importants dans les plans de l'équipe.

Mbappé a réagi au message publié par Güler sur ses réseaux sociaux pour célébrer cette prolongation, en lui laissant un bref commentaire : « Merci, je dormirai mieux ce soir. » Une manière amusante d'exprimer sa joie de savoir son coéquipier assuré de rester au Santiago Bernabéu.

Le message de la star française témoigne de la bonne relation entre les deux hommes, ainsi que de l'entente affichée sur le terrain, grâce à la complémentarité offensive qui les unit. Güler possède la capacité de créer des occasions et de délivrer des passes décisives, tandis que Mbappé représente l'une des principales solutions du Real Madrid devant le but.

Le commentaire de Mbappé est intervenu après un long message adressé par le joueur turc aux supporters du Real Madrid, dans lequel il a exprimé sa fierté de poursuivre l'aventure avec le club, assurant que porter le maillot madrilène représente un rêve qu'il souhaite vivre pendant de longues années.

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« L'histoire écrite et celle qu'il nous reste à écrire. Quand j'ai porté le maillot du Real Madrid pour la première fois, je savais que j'allais faire partie d'une grande histoire. Aujourd'hui, je ressens la même fierté et le même bonheur, mais avec une responsabilité plus grande », a écrit Güler.

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Le joueur turc a ajouté : « Marcher sur les traces des légendes qui ont inscrit leur nom dans l'histoire du football, au sein du plus grand club du monde, est un immense honneur pour moi. Mon rêve est de porter ce maillot pendant de nombreuses années, de remporter de nouveaux titres ensemble et de laisser un jour ma propre empreinte dans cette histoire unique. »

Güler a également remercié le président du club, Florentino Pérez, sa famille et ses coéquipiers, ainsi que les entraîneurs et l'ensemble du personnel qui l'ont soutenu depuis son arrivée au Real Madrid. Il a aussi adressé un message de reconnaissance aux supporters, soulignant que leur soutien constant l'a accompagné tout au long de son parcours avec l'équipe.

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Güler a conclu son message en se disant heureux de poursuivre l'aventure avec le Real Madrid : « Je suis très heureux de continuer à faire partie de ce club, jusqu'en 2032. » De quoi susciter les réactions de ses coéquipiers, à commencer par Mbappé, qui a tenu à le féliciter à sa manière.

Güler avait rejoint le Real Madrid en juillet 2023 en provenance du club turc de Fenerbahçe, à l'âge de 18 ans. Depuis, il a disputé 126 matchs sous le maillot madrilène et remporté cinq titres : la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d'Europe, la Liga et la Supercoupe d'Espagne.

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La prolongation de Güler jusqu'en 2032 confirme la volonté du Real Madrid de conserver les éléments sur lesquels il compte pour son projet d'avenir , alors que le rôle du joueur turc au sein de l'équipe a évolué. Il dispose désormais de davantage de temps de jeu et d'influence dans la construction du jeu, en plus de sa capacité à menacer le but adverse.

Pour Mbappé, le maintien de Güler représente un apport important pour le dispositif offensif, compte tenu de la complémentarité que peut offrir le duo entre la création d'occasions et leur conclusion. C'est ce qui explique que le commentaire de l'attaquant français aille au-delà de simples félicitations et révèle son soulagement de voir leur association se poursuivre au Real Madrid.