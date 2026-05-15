Mauvaise nouvelle pour Ronald Koeman : Memphis et les Corinthians déçoivent à nouveau

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Memphis Depay n’était toujours pas inclus dans la liste des joueurs sélectionnés pour le match des Corinthians. L’attaquant n’était pas suffisamment en forme pour jouer.

Mercredi, ESPN avait pourtant annoncé le retour de l’attaquant des Oranje jeudi, à l’occasion du match de Coupe face à Barra, club de troisième division.

La chaîne s’est trompée : l’attaquant, toujours en phase de reprise après sa lésion à la cuisse contractée début mars, n’était pas encore prêt.

Malgré cette absence, le Timão a néanmoins remporté la rencontre : Yuri Alberto a inscrit l’unique but de la soirée à la 84^e minute, qualifiant son équipe pour le tour suivant de la Coupe.

Corinthians ne disputera plus que trois matchs avant que Ronald Koeman n’annonce sa liste. Reste à savoir si Memphis sera rétabli à temps.

Les Néerlandais entameront la Coupe du monde le 14 juin face au Japon, avant d’affronter la Suède le 20 juin puis la Tunisie le 26 juin.



