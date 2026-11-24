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Malgré la défense la plus perméable des cinq grands championnats européens après une lourde défaite à Liverpool, Mauricio Pochettino fera du recrutement d’un attaquant sa priorité en janvier. Le pari offensif de Manchester United cet été s’est retourné contre le club en raison d’une blessure, ce qui le pousse à chercher une solution fiable avant l’ouverture du mercato hivernal.

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Pochettino privilégie un attaquant en janvier malgré les failles défensives

Pochettino se concentrera sur le recrutement d’un nouvel attaquant plutôt que sur le renforcement de la défense perméable de Manchester United lors du mercato de janvier. La défaite 4-0 à Liverpool dimanche a laissé United avec la défense la plus perméable des cinq grands championnats européens. Le successeur de Michael Carrick a immédiatement été confronté à la réalité à Anfield, alors que United se trouve dans la zone de relégation après 11 matches.

Malgré ces failles défensives flagrantes, Pochettino estime que l’autre bout du terrain est tout aussi préoccupant. Manchester United a choisi de ne pas recruter d’attaquant lors du mercato estival, une décision qui s’est spectaculairement retournée contre le club. Ses dirigeants disposent désormais d’un peu plus d’un mois pour trouver des renforts offensifs avant la réouverture du marché des transferts.

Une blessure persistante impose la recherche d’un attaquant fiable

Les difficultés offensives de United découlent d’une blessure persistante au tibia subie par Benjamin Sesko . L’international slovène de 23 ans avait montré des signes prometteurs après des débuts difficiles à la suite de son transfert de 74 millions de livres sterling en provenance du RB Leipzig la saison dernière, mais il n’a disputé que six matches cette saison. Sesko ne devant pas revenir avant le début de la nouvelle année, au plus tôt, Pochettino a alterné entre Bryan Mbuemo et Matheus Cunha à la pointe de l’attaque. Joshua Zirkzee n’a toujours guère la confiance de son entraîneur pour occuper ce poste.

Selon The Times, Pochettino cherchera une « option plus fiable » pour suppléer Zirkzee dès l’ouverture du mercato de janvier. Trouver un point d’appui fiable en attaque est désormais essentiel pour éloigner United de la zone de danger.

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L’humiliation à Anfield révèle les graves faiblesses défensives de United

Pochettino a décidé de donner la priorité à un attaquant malgré une prestation défensive éprouvante face au Liverpool d’Andoni Iraola. L’Argentin a titularisé Matthijs de Ligt à la surprise générale, mais l’international néerlandais a souffert face à une attaque remuante alors qu’il revenait encore d’une longue blessure.

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La situation s’est aggravée lorsque Leny Yoro a été expulsé après seulement huit minutes à Anfield. Les défenseurs expérimentés Lisandro Martinez, Harry Maguire et Diogo Dalot n’ont pas non plus convaincu sous une pression incessante. Même si sa défense encaisse des buts à un rythme inquiétant, Pochettino estime que renforcer l’attaque est la tâche la plus urgente pour son équipe en difficulté.

Balogun souhaite retrouver son ancien sélectionneur des États-Unis

Alors que United étudie ses cibles pour l’hiver, l’attaquant de Monaco Folarin Balogun apparaît comme un candidat potentiel. L’ancien joueur d’Arsenal souhaite retrouver Pochettino, sous les ordres duquel il a déjà joué lorsque l’Argentin était sélectionneur des États-Unis. La cellule de recrutement de United passera le mois prochain à évaluer si Balogun ou une autre cible répond le mieux aux besoins immédiats de Pochettino.