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Rian Rosendaal
Traduit par

Maurice Steijn revient pour sauver l’ADO La Haye

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Maurice Steijn est le nouvel entraîneur principal de l’ADO La Haye. Le technicien de 52 ans a signé vendredi un contrat jusqu’à la mi-2028 avec le club où il a déjà évolué comme joueur et officié comme entraîneur.

Steijn a joué dans les équipes de jeunes puis en équipe première, avant de travailler comme entraîneur des jeunes puis de l’équipe première. Il a dirigé l’ADO depuis le banc pendant exactement 100 matches. Le natif de La Haye a ensuite entraîné notamment le VVV-Venlo, l’Ajax et le Sparta Rotterdam.

Steijn, entraîneur expérimenté, était sans club depuis son départ du Sparta l’été dernier. Il était donc libre de rejoindre le club qui a récemment licencié Robin Peter en raison des mauvais résultats.

« Avec Maurice, nous recrutons un entraîneur principal expérimenté, qui connaît le club comme personne et comprend ce que l’ADO La Haye représente pour la ville et ses supporters », a déclaré Steven Gunn, directeur du football. « Au Sparta, il a déjà prouvé qu’il pouvait éviter la relégation à une équipe, puis la faire progresser. »

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« Il sait tirer le meilleur de ses joueurs et nous voyons dans son approche une bonne base pour atteindre ensemble notre objectif de maintien en Eredivisie », a ajouté Gunn.

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L’ADO indique également que Jay Driessen et Levi Schwiebbe seront les adjoints de Steijn. Le nouvel entraîneur devra se mettre immédiatement au travail : un déplacement sur le terrain de l’Ajax l’attend le 22 novembre.

Le club de La Haye occupe actuellement la dix-septième place de la Vriendenloterij Eredivisie. La semaine dernière, il a battu le Sparta 3-1 à domicile, prenant ainsi cinq points d’avance sur la lanterne rouge, Willem II.

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L’ADO jouera encore cinq fois en Eredivisie avant la trêve hivernale. Le FC Utrecht et l’Excelsior se déplaceront à La Haye, tandis que des matches à l’extérieur sont prévus contre le NEC et Willem II.