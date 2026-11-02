ADO Den Haag mise tout sur Maurice Steijn pour succéder à Robin Peter, rapporte lundi après-midi Jim van Deijl, journaliste qui suit le club pour Omroep West .
Lundi matin, la direction d’ADO Den Haag a limogé Peter. L’entraîneur allemand a été tenu pour responsable des mauvais résultats au plus haut niveau.
La défaite 1-0 sur la pelouse du PEC Zwolle a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. ADO occupe désormais la 17e place avec six points, à trois points du 16e, Telstar.
Steijn est pressenti pour maintenir ADO en Eredivisie. Selon Omroep West, le natif de La Haye s’est déjà entretenu avec une délégation du club.
Steijn a commencé sa carrière d’entraîneur dans les équipes de jeunes d’ADO Den Haag. Entre 2011 et 2014, il a dirigé l’équipe première du club lors de cent matches.
Il est ensuite passé par le VVV-Venlo, Al-Wahda, le NAC Breda, le Sparta, l’Ajax, puis de nouveau le Sparta. Il a quitté le club de Rotterdam l’été dernier, après avoir lui-même décidé de ne pas prolonger son contrat.