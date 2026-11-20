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Maurice Steijn fait son retour dimanche sur le banc de l'ADO Den Haag, à Amsterdam face à l'Ajax, où il a travaillé de juillet à octobre 2023. Dans un entretien à NU.nl , l'entraîneur affirme qu'il aurait su quoi faire avec l'effectif actuel de l'Ajax.

Le passage de Steijn à l'Ajax a coïncidé avec l'une des saisons les plus sombres de l'histoire du club amstellodamois. Steijn avait été recruté par le directeur technique Sven Mislintat, qui a suivi sa propre voie avant d'être licencié en septembre 2023.

Trois ans plus tard, l'Ajax se porte mieux et son effectif semble aussi s'être considérablement renforcé grâce au travail du directeur technique Jordi Cruijff l'été dernier. Interrogé sur les différences entre les effectifs, Steijn avait employé le mot « jaloux » dans un précédent entretien. Il nuance aujourd'hui quelque peu ses propos.

« Jaloux n'était peut-être pas le bon mot », confie Steijn à NU.nl. « Mais à l'Ajax, la collaboration est désormais excellente. C'est la base du succès. J'ai connu cette collaboration dans tous mes clubs, mais malheureusement pas à l'Ajax. C'est dommage. »

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Steijn, qui affiche un large sourire, éprouve tout de même une certaine envie. « Quand on regarde la différence entre les joueurs recrutés à mon époque et ceux que Cruijff a recrutés, cela parle de soi. Est-ce que j'aurais su quoi faire avec l'effectif actuel de l'Ajax ? Oui, certainement. »

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Malgré cette expérience ratée, Steijn garde de bons souvenirs de son passage dans la capitale. « L'Ajax reste un club particulier pour moi. J'y suis toujours accueilli très chaleureusement. Et je connais encore quelques joueurs et personnes qui travaillent au club. »

« Ce sont des gens avec qui j'ai noué des liens. Même si c'est l'un des matches qu'il nous reste à jouer cette saison. C'est comme ça. » L'ADO occupe actuellement la dix-septième place de l'Eredivisie et la pression est donc forte.

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L'ADO se rend néanmoins à Amsterdam avec le moral, car il a remporté son dernier match avant la trêve internationale. À domicile, il a battu le Sparta Rotterdam 3-1.

L'écart avec le Sparta, douzième, n'est que de trois points. Avant la trêve hivernale, l'équipe de Steijn disputera encore plusieurs matches cruciaux, notamment contre l'Excelsior (à domicile) et la lanterne rouge Willem II (à l'extérieur).