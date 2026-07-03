Martínez : « Nous n'avons pas battu la Croatie grâce à un coup de chance ou à une erreur d'arbitrage. »

Roberto Martínez, le sélectionneur du Portugal, a salué les nombreuses interventions de la vidéo, qui ont permis à son équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, après sa victoire difficile lors d’un match passionnant et riche en rebondissements face à la Croatie.

Selon le journal britannique The Guardian, la rencontre a établi une première dans l’histoire de la Coupe du monde : quatre buts ont été refusés au cours d’un même match. La Croatie a ainsi vu trois de ses réalisations invalidées, tandis qu’un but de la star Cristiano Ronaldo a également été annulé.

Le dernier rebondissement est intervenu dans les ultimes secondes : Josko Gvardiol a cru égaliser à la 103^e minute, mais la technologie « Snake O’Meter » a détecté un contact minimal entre le ballon et la tête d’un coéquipier dans la surface, entraînant l’annulation de l’action pour hors-jeu.

Après la rencontre, Roberto Martínez a rendu hommage à la sélection croate : « J’ai une admiration incroyable pour la Croatie et je respecte leur esprit sportif. Mais les ballons sont désormais équipés d’une puce électronique, et il est clair que c’est la raison pour laquelle la technologie vidéo est intervenue. »

Il conclut : « Toutes les décisions d’aujourd’hui étaient justes, et le penalty en faveur du Portugal était évident. C’est regrettable qu’une des deux équipes ait perdu, mais il n’y a eu ni erreur d’arbitrage ni coup de chance. »