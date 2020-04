Martinez : "De Bruyne est devenu un joueur exceptionnel"

La star de Manchester City et de la Belgique réalisait une saison remarquable avant l'arrêt suite au coronavirus.

Le sélectionneur de la , Roberto Martinez, a déclaré que le meneur de jeu de , Kevin De Bruyne, était devenu un "joueur exceptionnel".

L'Espagnol dit que De Bruyne, qui était en passe de battre un record du nombre de passes décisives en avant l'arrêt de la pandémie de coronavirus en en mars, a élevé ses performances en raison d'une maturité renouvelée dans son jeu, faisant de lui l'un des meilleurs dans son sport.

Martinez a déclaré qu'il pensait que ce changement de l'ancienne star de était particulièrement visible contre le , alors que City ripostait d'un cran pour vaincre les géants espagnols lors du match aller en huitième de finale de la Ligue des Champions, 'KDB' offrant un but et marquant l'autre depuis le point de penalty.

Plus d'équipes

"Kevin a commencé comme un joueur très jeune et prometteur à Genk, et de là, il a eu une période très difficile [à Chelsea]. Il est devenu un joueur exceptionnel après avoir affronté l'adversité", a déclaré Martinez au Times.

"Il n'a jamais cherché à blâmer qui que ce soit, n'a jamais semblé être heureux où il était, et quand il est arrivé à Wolfsburg, et depuis qu'il s'est rendu à Manchester City et travaille maintenant avec Pep Guardiola, il est devenu un joueur au meilleur moment de sa carrière"

L'article continue ci-dessous

"Il contrôle l'espace comme personne. Il peut exécuter la passe avec précision et avec une rapidité que peu de joueurs peuvent et maintenant il a la maturité et l'intelligence émotionnelle pour l'effectuer avec la façon dont il l'a fait à Santiago Bernabeu. L'équipe perd 1-0 et il a cette force de caractère pour ramener l'équipe dans le match et même gagner. Psychologiquement et mentalement, Kevin est maintenant dans un moment fantastique, qui met en évidence sa vraie force, cette capacité technique d'utiliser l'espace et le temps avec un toucher exceptionnel", explique le sélectionneur de la Belgique, sous le charme.

De Bruyne a disputé 26 matchs de Premier League avec City cette saison, marquant huit buts et délivrant 17 passes décisives, ce qui le place en bonne position pour défier le record de 20 passes décisives de la légende d' , Thierry Henry, qui avait été atteint lors de la campagne 2002-03.

En effet, malgré seulement 28 matches de la saison disputés par l'équipe de Pep Guardiola, le total de 17 de De Bruyne est éclipsé par les seuls joueurs de Chelsea Frank Lampard (2004-05) et Cesc Fabregas (2015-16).