Marseille-Strasbourg 1-1 (2-4 t.a.b.) - Dompté par Strasbourg, l'OM prend la porte

L'Olympique de Marseille est tombé aux tirs aux buts contre Strasbourg (2-4 t.a.b.), ce mercredi, en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue.

Se rassurer par les temps qui courent, c'était l'idée de ce match de milieu de semaine pour l'Olympique de Marseille. Opposés à Strasbourg, les hommes de Rudi Garcia ont encore vécu une soirée assez délicate, mais ils ont eu le mérite de (re)montrer, par bribes, le caractère qui avait pu combler leurs lacunes, la saison passée. Cela n'a pas suffi.

L'OM a montré ses bonnes intentions d'entrée dans ce match, mais comme souvent ces dernières semaines, il a fallu d'une erreur défensive pour installer le doute. Amavi, pris sur un contrôle de Corgnet, a laissé traîner sa main et concédé un penalty évitable, que Martin s'est chargé de transformer avec autorité (0-1, 18e).

L'affaire aurait pu être encore plus compliquée si les Strasbourgeois avaient fructifié leurs autres temps forts dans cette première période, mais les visiteurs ont manqué de réalisme et n'ont pas pu prendre le large.

Au pied du mur, l'OM s'est alors attelé à un attaque-défense au retour des vestiaires. Germain (53e), Lopez (68e) ou encore Payet (69e) ont réveillé le Vélodrome sans parvenir à égaliser. Mais les Marseillais ont été suffisamment consistants pour égaliser, et après une énième opportunité de Mitroglou (73e), c'est Luiz Gustavo qui a permis à l'OM de recoller au score sur un but de renard des surfaces à dix minutes de la fin (80e). Le score n'a plus évolué jusqu'à la séance des tirs aux buts.

Dimitri Payet et Adil Rami ont manqué leur tentative, là où les tireurs du Racing n'ont laissé aucune miette. L'OM sort de cette Coupe de la Ligue et replonge dans ses doutes.