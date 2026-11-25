Comment regarder Marseille - Levski Sofia avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 12:45 Stade Orange Velodrome

Marseille reçoit le Levski Sofia en Ligue Europa au stade Orange Vélodrome. L’équipe de Bruno Genesio doit réagir après un week-end difficile.

Marseille s’est incliné 3-2 à domicile face au Mans en Ligue 1 le 22 novembre. Ce résultat a mis fin à une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues et a surpris au vu de la forme affichée jusque-là.

Cette défaite est survenue contre une équipe qui n’avait pris que deux points lors de ses cinq précédents matches de championnat. Marseille retrouve désormais la scène européenne avec l’intention de se racheter devant son public.

Timothy Weah assume la réputation de Marseille, considéré comme l’un des clubs les plus détestés de France, et affirme que cette pression lui donne une motivation supplémentaire. L’ailier américain porte le brassard de capitaine sous les ordres de Genesio et a évoqué une approche sereine qu’il partage avec son entraîneur.

Le Levski Sofia arrive de Bulgarie avec un meilleur bilan récent en Ligue Europa. Il a battu le Jagiellonia Bialystok 1-0 plus tôt ce mois-ci, puis s’est imposé 4-1 sur le terrain du Lokomotiv Sofia en Première Ligue professionnelle le 22 novembre.

L’équipe de Julio Velazquez occupe la 10e place du classement de la Ligue Europa, loin devant Marseille, 31e. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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