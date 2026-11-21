Comment regarder Marseille - Le Mans avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 11 22 nov. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Marseille reçoit Le Mans au stade Orange Vélodrome pour un match de Ligue 1 qui oppose l’une des équipes en forme du championnat à une formation encore en quête de régularité cette saison.

L’équipe de Bruno Genesio aborde cette rencontre en pleine forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son bilan récent en Ligue 1 est particulièrement impressionnant : ses succès contre Lens, Toulouse et Le Havre confirment son statut de véritable prétendant au titre.

Le Mans, 15e au classement, peine à s’adapter à l’élite. L’équipe de Patrick Videira n’a pris que deux points lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1, et son bilan défensif sur cette période laisse peu de place à l’optimisme avant un déplacement dans l’un des stades les plus emblématiques de France.

Le public marseillais du Vélodrome compte parmi les plus passionnés du football européen, et Genesio s’attendra à ce que cette ambiance joue son rôle face à une équipe du Mans en manque de confiance.

Pour Le Mans, prendre un point à l’extérieur serait une véritable performance. L’équipe a fait preuve d’une certaine résistance lors de sa dernière sortie en égalisant en fin de match contre Monaco, mais rééditer cela face à un Marseille dans une telle forme exigera une prestation défensive presque parfaite.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Marseille - Le Mans en direct.

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