Marseille coupe l'herbe sous le pied des prétendants à son talent algérien

Dans une démarche qui confirme son attachement aux jeunes talents, l'Olympique de Marseille a scellé l'avenir du prometteur milieu de terrain algérien Yanis Sellami, après avoir annoncé la prolongation de son contrat avec le club jusqu'en juin 2029.

Le club français a dévoilé ce vendredi la prolongation du contrat de Sellami, âgé de 19 ans, formé au centre de formation de Marseille, afin qu'il poursuive sa carrière avec l'équipe au cours des prochaines années.

Marseille a déclaré sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux : « Le milieu de terrain algérien, issu du centre de formation, a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2029. »

La prolongation du contrat de Sellami intervient durant la trêve internationale et dans le cadre d'un début de saison difficile pour Marseille, le club confirmant ainsi son pari sur le jeune joueur et lui offrant l'opportunité de poursuivre son développement en son sein.















