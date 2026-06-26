Marmoush écarté : quatre changements dans le onze probable de l’Égypte face à l’Iran

Le staff technique de la sélection égyptienne, emmené par Hossam Hassan, a officialisé le onze de départ qui affrontera l’Iran lors de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons affrontent l’Iran demain matin, samedi, à Seattle, lors de la troisième et décisive journée du groupe 7.

Après deux journées, les Pharaons occupent la première place du groupe avec 4 points, devant l’Iran et la Belgique (2 points chacun), tandis que la Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un seul point.

Les Pharaons peuvent se qualifier pour le deuxième tour pour la première fois de leur histoire : une victoire les enverrait directement au tour suivant, quel que soit le résultat de la rencontre Belgique-Nouvelle-Zélande, tandis qu’un nul ou une défaite les contraindrait à dépendre des autres rencontres.

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Selon le journaliste égyptien Ahmed Abdel Basset, Hossam Hassan envisagerait quatre changements dans son onze de départ par rapport aux deux premières sorties contre la Belgique et la Nouvelle-Zélande.

Le sélectionneur, qui avait aligné le même onze lors des deux premières sorties, estime désormais nécessaire de rafraîchir son équipe pour la prochaine rencontre.

Le technicien égyptien devrait ainsi aligner la paire défensive Mohamed Abdel-Moneim-Rami Rabia au détriment de Hamdi Fathi et Yasser Ibrahim.

Au milieu, Mahmoud Saber devrait remplacer Marwan Attia, tandis que Mahmoud Hassan « Trezeguet » serait aligné d’entrée à la place d’Omar Marmoush, ce dernier ayant déçu lors des deux dernières sorties.

Voici la composition probable :

Gardien : Mostafa Shouber.

Défense : Mohamed Hani, Mohamed Abdel-Moneim, Rami Rabia, Ahmed Fathouh.

Milieu de terrain : Muhannad Lashin, Mahmoud Saber, Imam Ashour.

Attaque : Mahmoud Hassan « Trezeguet », Mohamed Salah, Mostafa Zico.