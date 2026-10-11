Mario Been n’est pas encore impressionné par Sofyan Amrabat, recruté récemment. Selon le consultant d’ESPN, le milieu de terrain n’a actuellement « aucune plus-value » pour l’Ajax, qui a laissé échapper deux points samedi contre le NEC (1-1).

Been a vu à la Johan Cruijff ArenA un Ajax sans créativité et, selon lui, Amrabat n’y changera certainement rien. « Il n’a eu aucune plus-value. Des petites passes latérales, à se faire tourner le ballon. Ça, tout le monde peut le faire. »

« Dans ce genre de matches, il faut de la créativité. Des joueurs capables d’éliminer leurs adversaires. Ils n’étaient pas là », s’inquiète Been après la prestation de l’Ajax, qui avait pourtant pris l’avantage par l’intermédiaire de Tolu Arokodare après sept minutes de jeu.

Amrabat a d’ailleurs disputé les 90 minutes face au NEC. Jorthy Mokio et Julian Brandt étaient les deux autres éléments du milieu à trois de l’Ajax, avec Davy Klaassen entré en jeu après la pause.

Been est en revanche beaucoup plus élogieux au sujet d’Abdellah Ouazane. L’ailier a de nouveau eu l’occasion de faire ses preuves en sortant du banc face à l’entraîneur Míchel. Le consultant estime toutefois que l’attaquant de couloir devrait bénéficier de beaucoup plus de temps de jeu à l’Ajax.

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« Que c’est long avant qu’Ouazane n’entre. On passe tout le match à regarder les grands noms recrutés par l’Ajax, mais ce garçon issu du centre de formation a, à mes yeux, davantage de qualités », fait savoir Been à l’entraîneur espagnol du club amstellodamois.

« Moi, je le ferais toujours jouer. En plus, il est capable d’éliminer des adversaires. Et c’est justement dans ce type de matches que c’est extrêmement important. Si ensuite il doit faire la différence en une demi-heure, c’est peut-être lui demander trop. »

« On voit qu’Ouazane réussit quelques bonnes actions. Mais il devrait en réalité avoir beaucoup plus de temps pour montrer ses qualités », conclut Been.