Mario Been ne se retrouve absolument pas dans la méthode de travail actuelle du directeur technique Dévy Rigaux à Feyenoord, comme il l’a fait comprendre dans De Eretribune sur ESPN. Le consultant estime que Givairo Read aurait dû être vendu.

Cela s’explique surtout par le montant important qu’AS Rome était prêt à débourser pour le latéral de vingt ans. Selon les informations, une somme de 29 millions d’euros était prête, mais Rigaux est resté ferme sur son prix demandé, supérieur à 30 millions d’euros.

Est-ce logique ? « Non, je ne pense pas », tranche clairement Been. « J’ai énormément d’admiration pour Read, car c’est le meilleur arrière droit dont Feyenoord dispose à l’heure actuelle. »

« Ils ont évidemment encore Nieuwkoop et Lotomba, mais je ne les trouve tous les deux pas assez bons. Read est à juste titre le premier choix, c’est un joueur talentueux », poursuit Been, qui a malgré tout été surpris par la manière de faire de Feyenoord.

« 30 millions… Oui, j’ai bien peur que je l’aurais quand même laissé partir », affirme Been. « Je trouve que c’est énormément d’argent pour un joueur très talentueux, mais je pense que ce sont des montants auxquels Feyenoord doit sérieusement réfléchir. »

Been cherche donc une explication. « Si l’on choisit donc la qualité et que l’on veut bien faire en championnat et en Ligue des champions, et qu’apparemment on n’a pas besoin de cet argent… Alors c’est bien qu’ils le gardent. Mais cela devrait aussi valoir pour Hadj Moussa et Ueda, qui suscitent eux aussi de l’intérêt. »

Read lui-même ne semble pas s’attrister de l’échec de son transfert, comme il l’a expliqué plus tôt cette semaine à ESPN. « Cela peut encore arriver, mais il semble bien que je reste ici cette saison. En réalité, je n’étais même pas déçu. Cela pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Comme je l’ai déjà souvent dit : je ne devais pas partir de Feyenoord. Je n’ai pas fini d’apprendre ici et je suis heureux d’être ici. Bien sûr, il y avait une opportunité, mais je suis heureux d’être ici. »