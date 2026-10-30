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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Mariesca adresse un message décisif à Donnarumma avant la rencontre face à Brighton

Manchester City vs Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League
E. Maresca
G. Donnarumma
Angleterre
Italie

Maresca répond avec fermeté au ton de revanche de l'entraîneur de Brighton

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L'Italien Enzo Maresca, entraîneur de Manchester City, a affirmé que le gardien de l'équipe Gianluigi Donnarumma n'était pas un choix « intouchable », tout en insistant dans le même temps sur le fait qu'il serait le premier choix et le choix principal dans la composition de l'équipe face à Brighton demain samedi en Premier League.

Le gardien italien a fait l'objet de critiques concernant son niveau ces derniers temps, après une série d'erreurs lors des premiers mois de la saison. La pression s'est accrue sur l'ancien gardien du Paris Saint-Germain après la performance remarquable de son remplaçant Gianluigi Rulli lors du match de Coupe de la Ligue remporté par City en milieu de semaine face à Brighton aux tirs au but.

Malgré cette pression, Maresca a renouvelé sa confiance totale en son gardien de 27 ans, confirmant qu'il serait titulaire face à Brighton à l'Etihad Stadium samedi.

Maresca a déclaré, pour clarifier sa position, selon les propos rapportés par le site ESPN : « Je pense qu'il y a une différence entre dire que la composition en ce moment c'est Gigio + 10 joueurs, et dire que c'est un joueur intouchable ; ce sont deux choses totalement différentes. Il n'y a aucun joueur impossible à écarter, mais pour l'instant je vois la composition comme Gigio + 10 joueurs. »

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31 oct. 2026

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L'entraîneur de Brighton, Fabian Hürzeler, avait déclaré qu'il cherchait à prendre sa revanche après la défaite de son équipe face à Manchester City aux tirs au but, après un match nul (2-2). Mais Maresca a minimisé l'importance de ces propos, s'attendant dans le même temps à un nouveau test difficile face à l'équipe qui occupe la troisième place au classement.

Maresca a déclaré au sujet des propos sur la revanche : « Ce sera de nouveau un match difficile. Peu importe que l'adversaire dispute une compétition différente ou évolue avec une composition différente, ils cherchent toujours à prendre l'initiative et à presser pour attaquer. Ils possèdent beaucoup de joueurs offensifs et créent de nombreuses occasions, mais nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner. Quant à parler de revanche et de ces choses-là, cela les concerne eux, pas nous. »

En réponse à l'affirmation de Hürzeler selon laquelle City avait eu de la chance lors de la confrontation en Coupe, Maresca a commenté brièvement : « C'est ce qu'il a dit, et chaque entraîneur a son opinion et sa vision des choses selon ce qu'il voit de ses propres yeux. Je respecte ce qu'il a dit, et nous préparons le match et nous nous y préparons de la meilleure manière possible pour continuer à gagner. »

En marge de la conférence de presse, Maresca a évoqué l'ancien joueur de l'équipe Jack Grealish, actuellement prêté à Everton, et ce après que ce dernier a été écarté par le club en raison d'une infraction disciplinaire.

Maresca a refusé de donner son avis sur la question de savoir si Grealish était capable de retrouver un jour un haut niveau, se contentant de lui rendre hommage en déclarant : « Je continue de penser que c'est un bon garçon, qu'il a un grand et magnifique cœur, je le crois toujours vraiment. »

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