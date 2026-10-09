Maresca tranche sur le cas Haaland avant le choc d'Anfield

Manchester City a reçu un renfort important avant son match tant attendu face à Liverpool, après que son entraîneur italien Enzo Maresca a tranché sur la situation de la star norvégienne Erling Haaland, confirmant sa disponibilité pour disputer la rencontre prévue dimanche sur la pelouse d'Anfield, dans le cadre de la Premier League anglaise.

Maresca a précisé, lors de la conférence de presse de vendredi, que Haaland avait retrouvé sa forme après la trêve internationale, devenant ainsi apte à participer au test difficile face à Liverpool.

L'entraîneur italien a évoqué l'ambiance attendue à Anfield, soulignant la possibilité d'un accueil enthousiaste du public, mais il a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de se concentrer sur le terrain, considérant que la performance au sein du rectangle vert est l'aspect qu'ils peuvent maîtriser.

Maresca a ajouté que l'inquiétude l'accompagne avant chaque match, qu'il soit face à Liverpool ou à Ipswich, affirmant que disputer de telles grandes confrontations était l'une des raisons qui l'ont poussé à entrer dans le monde de l'entraînement.

L'entraîneur âgé de 46 ans aspire à poursuivre son début parfait avec Manchester City, après avoir remporté ses cinq premiers matches en Premier League, puisqu'une victoire sur Liverpool lui offrirait un sixième succès consécutif et un exploit historique le plaçant parmi la liste restreinte des entraîneurs ayant réalisé un tel début dans la compétition.

Maresca vit sa troisième expérience au sein de Manchester City, après avoir travaillé auparavant à l'académie du club, puis comme adjoint de Pep Guardiola, et il faisait partie du staff technique lors de la saison 2022-2023, qui a vu l'équipe être sacrée du triplé historique.



