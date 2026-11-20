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Alors que tout le monde tente de relier le récent passage à vide de Manchester City à l'affaire financière qui menace l'avenir du club anglais, Enzo Maresca, l'entraîneur des Citizens, est sorti du bois pour dissiper les doutes et assurer que ce qui se passe sur le terrain n'a rien à voir avec ce qui se joue en dehors.

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City reçoit Fulham demain, samedi, dans une situation inhabituelle, après trois défaites consécutives avant la trêve internationale. Le départ parfait, marqué par sept victoires de rang en championnat, s'est envolé, et l'équipe a reculé à la troisième place, à 6 points du leader, Arsenal.

Ce coup d'arrêt soudain a ouvert la porte à de nombreuses spéculations, d'autant plus avec l'incertitude qui entoure le club depuis qu'il a été reconnu coupable, en septembre dernier, de 114 des 115 infractions financières que lui reprochait la Premier League, dans une affaire où le club continue de nier toute irrégularité et fait appel de la décision rendue à son encontre.

Aucune sanction n'a encore été prononcée, mais l'évocation d'un lourd retrait de points susceptible d'entraîner une relégation a soulevé des questions : cette pression extérieure a-t-elle affecté les joueurs sur le terrain et leur a-t-elle fait perdre leur concentration ?

Mais Maresca a totalement rejeté cette thèse, déclarant vendredi en conférence de presse d'avant-match : « Je ne pense pas que les joueurs y pensent beaucoup, je ne pense pas que les joueurs se concentrent sur le bruit. »

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Le technicien italien a ajouté, en prenant la défense de son équipe : « Si l'on veut relier le bruit à la défaite, lors du match à Aston Villa, nous avons eu beaucoup d'occasions. Par exemple, Iliman Ndiaye a vu sa frappe repoussée par le poteau. Contre Brighton, leur gardien a été l'homme du match, et contre Nottingham Forest, Erling Haaland a eu l'occasion de marquer pour revenir à 2-2. »

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Pour Maresca, le problème n'est pas mental : il tient à de petits détails dans les matchs et à un manque de réussite à certains moments, et non à une perte de confiance ou à l'impact de l'affaire financière.

Même sans une éventuelle sanction, City risque de se faire distancer par Arsenal, champion en titre, qui a remporté neuf de ses dix premiers matchs, ce qui accentue la pression sur l'équipe avant d'affronter Fulham.

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Pourtant, Maresca ne semble pas sur le point de céder à la panique ou de changer ses plans, assurant qu'il n'y a pas de grande différence entre l'équipe qui a superbement entamé la saison et celle qui a concédé trois défaites consécutives.

« On m'a dit ce matin que nous avions disputé 16 matchs officiels et que nous en avions gagné 12. Donc, si vous me dites que nous allons gagner 12 des 16 prochains matchs, je signe tout de suite », a-t-il déclaré.

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Et de poursuivre : « Je ne pensais pas que nous faisions tout à la perfection quand nous gagnions les matchs, et je ne pense pas que nous ayons tout fait de travers quand nous les avons perdus. »

Malgré ce calme, Maresca reconnaît que l'amélioration de la défense est devenue une priorité absolue, après les huit buts encaissés par l'équipe lors des quatre derniers matchs de championnat, un chiffre indigne d'une équipe qui joue le titre.

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« Nous devons aussi analyser les défaites. Contre Aston Villa et Brighton, le gardien a été l'homme du match. Face à Nottingham Forest, en revanche, nous n'avons pas été au niveau, surtout en première période », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Nous encaissons beaucoup trop de buts, et la plupart auraient pu être évités. L'idée est de continuer à attaquer de la même manière et de nous créer des occasions, tout en conservant l'équilibre défensif. »

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Manchester City peut compter sur le retour du défenseur Marc Guéhi qui, selon Maresca, a manqué les matchs de l'Angleterre en Ligue des nations en raison d'une « blessure légère ». Une bonne nouvelle qui pourrait aider l'équipe à retrouver sa solidité défensive face à Fulham et à entamer sa remontée dans la course au titre.