Selon le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport, Manchester City aurait fait du milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández, l’une de ses principales cibles de transfert. Le club mancunien préparerait déjà les premières approches en coulisses.

En coulisses, les premières discussions auraient déjà eu lieu. Maresca a déjà travaillé avec Fernández à Chelsea et entretient toujours d’excellentes relations avec l’international argentin.

Il y a quelques semaines, le joueur avait laissé entendre qu’il était ouvert à un départ de Londres. À l’époque, les spéculations évoquaient surtout l’intérêt du Real Madrid, mais un transfert au sein de la Premier League reste une option crédible.

Par ailleurs, un changement d’entraîneur est imminent à Chelsea : Xabi Alonso, futur manager des Blues, pourrait accepter de laisser partir le milieu de terrain.

Leur relation pourrait d’ailleurs s’avérer décisive dans les négociations. Âgé de 25 ans, le milieu de terrain a souvent loué les mérites de l’Italien après son départ de Chelsea, ce qui rend un nouveau partenariat crédible aux yeux des observateurs.

Le match de championnat contre Sunderland dimanche pourrait donc être le dernier de Fernández sous le maillot de Chelsea. La direction du club se préparerait à un mercato estival chargé, au cours duquel plusieurs joueurs pourraient partir.

Un éventuel transfert à Manchester City pourrait dépendre de l’avenir de Rodri, que le Real Madrid suit de longue date et espère recruter cet été.

En cas de départ de Rodri, Manchester City considère Fernández comme la cible idéale pour renforcer le milieu de terrain du champion en titre. Sous contrat jusqu’en 2032, le joueur est estimé à 90 millions d’euros par Transfermarkt.