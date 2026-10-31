Maresca : nous méritions mieux que la défaite, mais nous encaissons des buts trop faciles

Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a commenté la défaite de son équipe face à son hôte Brighton, sur le score d'un but à zéro, lors de la neuvième journée de Premier League anglaise.

La chaîne BBC a rapporté les déclarations de Maresca, l'entraîneur italien ayant affirmé : « C'est un peu étrange. J'éprouve le même sentiment que celui que j'ai ressenti après le match contre Aston Villa à l'extérieur. Nous en avons fait assez pour mériter un meilleur résultat, mais nous devons passer à autre chose et essayer de gagner les matches. »

Il a ajouté : « Nous avons créé un bon nombre d'occasions offensives. Parfois, il faut être plus précis devant le but et marquer, mais l'important, c'est que nous créons les occasions. »

Il a poursuivi : « Nous avons tout fait, honnêtement. Le comportement des joueurs a été bon, et je n'ai aucune remarque à faire là-dessus ni sur la prestation. Les joueurs se sont battus jusqu'au bout, et nous espérons avoir plus de chance la prochaine fois. »

Manchester City a encaissé 10 buts en 9 matches disputés en Premier League cette saison, soit le double du nombre de buts encaissés par Arsenal.

Les erreurs individuelles dans la ligne défensive ont commencé à s'accumuler ; Marc Guéhi, écarté de l'effectif lors du match contre Brighton, et Gianluigi Donnarumma portent la responsabilité de certaines erreurs lors de la confrontation face à Aston Villa, tandis que Matheus Nunes a été à l'origine de l'erreur face à Brighton.

Interrogé sur les causes des erreurs individuelles, Maresca a répondu : « Pourquoi ? Cela arrive parfois. »

Il a ajouté : « Malheureusement, ces erreurs se produisent de la part de nos joueurs, mais je pense qu'elles font partie du jeu, qu'elles font partie du football. Ce sont des choses qui jouent souvent contre nous. »

Il a insisté : « Nous devons analyser ce que nous pouvons améliorer, puis essayer de passer à autre chose. »

Maresca a déclaré à propos de ses choix au milieu de terrain : « Je m'attendais à un match physique. J'ai analysé le jeu de l'adversaire et visionné ses matches ; c'est une équipe qui mise sur le pressing individuel et les duels intenses. »

Il a souligné : « Je pense que débuter avec 3 joueurs dotés de puissance physique était une bonne idée, et j'envisageais aussi de profiter des vingt ou trente dernières minutes pour effectuer des changements donnant un second souffle à l'équipe, en faisant entrer Rayan Cherki, Alan et Phil Foden. »

Erling Haaland n'a pas eu suffisamment de véritables occasions, tandis qu'Iliman Ndiaye a livré un match modeste et a gâché les meilleures occasions de Manchester City, à chaque mi-temps.

Maresca a déclaré à ce sujet : « Je pense qu'actuellement, nous sommes aussi la deuxième meilleure équipe en termes de nombre de buts marqués en Premier League. »

Il a ajouté : « Cela veut dire que nous marquons des buts, mais qu'en ce moment nous encaissons des buts faciles que nous aurions pu éviter, et nous espérons pouvoir y remédier lors du prochain match. »