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Enzo Maresca, entraîneur de Manchester City, s'est dit confiant dans la capacité de son équipe à s'imposer face à Arsenal lors du choc prévu dimanche à l'Emirates Stadium. Il a souligné que ses joueurs avaient déjà prouvé cette saison qu'ils savaient remporter les grands matchs et gagner à l'extérieur.

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Arsenal occupe la tête du classement avec 28 points, tandis que Manchester City pointe à la troisième place avec 22 points, devancé à la différence de buts par Brighton, deuxième.

Interrogé sur les raisons de sa confiance lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce vendredi, le technicien italien a déclaré, selon le site « BBC » : « Parce que nous avons déjà montré cette saison notre capacité à gagner les matchs importants et à nous imposer à l'extérieur. Je ne vois aucune raison qui nous empêcherait de gagner là-bas. »

Maresca est revenu sur la baisse de solidité défensive de son équipe, Manchester City n'ayant plus gardé sa cage inviolée lors de ses 10 derniers matchs : « Nous sommes passés de quatre ou cinq matchs consécutifs sans encaisser de but à une incapacité à y parvenir actuellement. Nous essayons de trouver différentes solutions pour être plus solides. »

Concernant les six points d'écart qui séparent Manchester City d'Arsenal, Maresca a assuré se concentrer sur la progression de son équipe plutôt que sur sa place au classement : « Je me soucie de chaque jour et de chaque match, ces choses sont importantes, mais ma concentration est tournée vers notre équipe, vers la manière dont nous pouvons progresser, être meilleurs offensivement, plus solides et plus décisifs, car nous nous créons beaucoup d'occasions. Le moment présent est important, mais l'avenir l'est encore plus en termes de progression et de construction de quelque chose avec l'équipe. »

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Maresca a évoqué l'impact des récents résultats sur la confiance des joueurs, après quatre matchs de championnat sans victoire : « Évidemment, quand on ne gagne pas, la situation n'est pas idéale. Mais nous avons gagné en début de saison. Nous avons aussi sept ou huit nouveaux joueurs qui doivent s'habituer à gagner des matchs, c'est donc simplement un processus qui demande du temps. »

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Maresca a également défendu son équipe face aux comparaisons avec Arsenal : « Nous allons tout donner pour gagner ce match, mais nous avons été en tête du championnat pendant deux mois et demi, jusqu'au 1er novembre. Maintenant, nous ne sommes plus en tête et tout le monde fait des comparaisons. Pour moi, il y a une équipe qui travaille ensemble depuis sept ans et une autre qui travaille ensemble depuis seulement quatre mois, on ne peut donc pas les comparer. Je comprends que tout le monde essaie de le faire, mais les choses sont parfaitement claires de mon point de vue. »

Il a ajouté : « Ils (Arsenal) ont remporté la Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions, ce qui montre à quel point ils sont forts actuellement. Nous ferons tout notre possible pour gagner le match, et il ne fait aucun doute qu'ils sont peut-être la meilleure équipe en ce moment. Notre problème est assez clair : c'est l'écart entre les occasions que nous nous créons et les buts que nous encaissons. »

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Par ailleurs, Maresca a révélé qu'Antoine Semenyo était proche d'un retour à la compétition après s'être remis de sa blessure, se disant ravi des progrès réalisés par le joueur ces derniers temps : « C'est une bonne nouvelle pour nous. Il a retrouvé le terrain et il est tout proche d'un retour. Nous espérons qu'il sera disponible la semaine prochaine, nous le souhaitons. »

Interrogé sur l'impact de son absence sur l'équipe, l'entraîneur a raconté une conversation amusante entre eux : « Je plaisantais avec lui hier et je lui ai dit que notre dernière victoire en Premier League remontait à un moment, alors je lui ai dit que nous avions besoin qu'il revienne vite pour pouvoir gagner des matchs. »

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L'entraîneur de Manchester City a évoqué l'état d'esprit d'Erling Haaland , après l'interview dans laquelle le joueur est apparu frustré par la baisse des résultats de l'équipe : « Je pense qu'Erling est un joueur qui aime gagner. Il est normal qu'il ne soit pas content quand nous ne gagnons pas, mais ce n'est pas seulement son cas, c'est celui de tout le monde. »

Il a poursuivi : « Souvenez-vous qu'il y a seulement quelques semaines, il dansait sur le terrain. Vous pouvez écrire beaucoup de choses et penser de différentes manières. Erling est contrarié, et moi aussi je suis contrarié parce que nous ne gagnons pas. Mais c'est notre métier, c'est le football, et c'est pour cela que j'ai besoin de garder l'équilibre. »

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Le technicien italien a refusé de considérer la frustration de Haaland comme la cause de sa baisse de niveau , déclarant : « Je pense qu'il exprimait sa colère même quand nous gagnions et que les ballons ne lui parvenaient pas. C'est un pur avant-centre, et ces joueurs vivent au jour le jour pour marquer des buts et gagner des matchs. S'ils ne marquent pas ou ne gagnent pas, ils sont contrariés. Je ne pense donc pas que cela affecte ses performances, mais il n'est évidemment pas content de ne pas gagner, et tout le monde ressent la même chose. »