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Dans un entretien accordé à Globo Esporte Marcos Leonardo est revenu sur son arrivée à l’Ajax. Malgré des débuts difficiles à Amsterdam, le Brésilien veut rester et espère intégrer au plus vite le onze de départ de l’entraîneur Míchel Sánchez.

L’été dernier, l’Ajax a recruté deux nouveaux attaquants pour son équipe première : Leonardo et Tolu Arokodare. C’est de loin Leonardo, acheté à Al-Hilal pour un peu moins de 20 millions d’euros, qui suscitait le plus d’attentes.

Mais c’est Tolu, prêté par Wolverhampton Wanderers, et non Leonardo, qui a fait une impression fracassante (17 matches, 13 buts). Leonardo a jusqu’à présent disputé seize matches avec l’Ajax, dont seulement quatre comme titulaire. Il a inscrit trois buts, mais ce sont surtout ses occasions manquées que l’on retient.

« Dès que l’Ajax m’a appelé et m’a présenté le projet que le club avait pour moi, j’ai été très heureux », raconte l’attaquant de 23 ans. « J’ai reçu un accueil chaleureux dès le début. De la part de tout le groupe, du staff et de tout le monde au club. »

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« Jusqu’ici, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme je l’espérais, mais je travaille dur pour que ça marche », explique Leonardo, qui a suscité l’intérêt de plusieurs clubs brésiliens malgré ses débuts difficiles aux Pays-Bas.

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« Je suis content de l’intérêt de ces clubs. Je respecte tous les grands clubs. Mais ce n’est pas le bon moment pour moi. Il me reste cinq ans de contrat ici et je ne pense pas que ce soit le bon moment pour retourner au Brésil. »

Leonardo attribue ses débuts peu prometteurs à son retard sur le plan physique en début de saison. « Je suis arrivé ici après quarante jours de vacances, alors que les autres s’entraînaient déjà. Ils étaient déjà au sommet de leur forme. »

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« Mais maintenant, je suis moi aussi en bonne forme physique et je travaille dur à l’entraînement. J’ai aussi un préparateur physique personnel qui m’aide. Je reçois du soutien, je suis reconnaissant envers tous les membres du groupe et du staff. Et maintenant, je me sens mille fois mieux. »

Leonardo espère décrocher une place de titulaire dès que possible. « C’est ce que j’espère, et pas à un moment donné pendant la seconde moitié de la saison. Je la veux maintenant, juste après cette trêve FIFA. Tous les joueurs veulent être sur le terrain et aider l’équipe, c’est ce que je veux. »

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« Mais je respecte aussi le moment présent. Ce retour en Europe est un processus de reconstruction. Et je pense aussi que c’est un processus. C’est douloureux, mais je gagne beaucoup en maturité ici », conclut Leonardo.