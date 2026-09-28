Marciano Vink est très déçu par les Espoirs néerlandais. L’équipe du sélectionneur Michael Reiziger devait en fait battre la Norvège Espoirs vendredi dernier pour garder sa qualification pour l’Euro entre ses mains, mais elle n’a pas fait mieux qu’un match nul 0-0.

Après la rencontre, Vink était « très déçu », raconte-t-il dans Voetbalpraat sur ESPN. « Je pense que c’était aussi le cas des joueurs. On l’a bien vu après le match avec les joueurs sur le terrain. Mais il a tout de suite été dit qu’il y avait encore une chance et qu’ils devaient la saisir. »

« Mais dans ce match, j’ai tout simplement manqué de feu dès la première minute. Que tu veuilles par exemple bombarder une Norvège, et mettre tout de suite la pression sur le ballon. C’est ce qui m’a manqué. C’était un peu trop tranquille. J’ai trouvé ça vraiment dommage. »

« Les seuls qui avaient, à mes yeux, une vraie énergie, c’étaient Oufkir et Read. Mais alors je prends Poku… Ce n’est peut-être pas totalement juste, parce que ce garçon ne joue pas énormément. Mais je me dis : ce n’est que la moitié du Poku que je connais. Et Smit non plus n’y est pas arrivé. Donc il me manque ce feu. »

Arno Vermeulen a lui aussi vu le match. « Nous n’y arriverons plus », prédit-il au sujet de l’Euro Espoirs.

« Nous échouons avec les Espoirs néerlandais. Il y a ici des joueurs dont on peut sentir qu’ils atteindront peut-être l’équipe des Pays-Bas. En termes de potentiel : quand on regarde Read, Rots, Zechiël et Smit, il n’est pas étrange qu’ils obtiennent des chances avec les Pays-Bas dans les années à venir. »

« Ça ne peut pas arriver. C’est exaspérant. C’était un football mollasson. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n’est pas bon », conclut Vermeulen.