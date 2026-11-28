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ESPN : l’analyste Marciano Vink a fait l’éloge de Søren Tengstedt samedi soir. Avec neuf buts, l’attaquant de Go Ahead Eagles occupe la deuxième place du classement des buteurs de l’Eredivisie, à égalité avec d’autres joueurs. Selon Vink, il est prêt à franchir un cap.

Âgé de 26 ans, Tengstedt est arrivé début 2024 en provenance de Silkeborg, dans son Danemark natal, mais a dû attendre longtemps avant d’obtenir sa chance comme titulaire. Jakob Breum, qui joue désormais à l’AS Saint-Étienne, lui était systématiquement préféré.

Cette saison, Tengstedt est un titulaire déterminant. Il a déjà marqué contre Willem II, Feyenoord, ADO Den Haag, le FC Utrecht, le FC Groningen, le Sparta Rotterdam, Telstar (deux buts) et Excelsior.

« Ce garçon a vraiment dû attendre très longtemps derrière Breum avant d’avoir sa chance, explique Vink. On voyait qu’il manquait un peu de rythme, mais il compte maintenant neuf buts et deux passes décisives dans une équipe qui ne tourne pas vraiment bien. » Go Ahead est neuvième.

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« Ces dernières années, tous les joueurs autour de lui ont marqué de beaux buts, et beaucoup de buts aussi, Victor Edvardsen, Suray, mais cette saison, ils n’y arrivent pas. Il y en a toutefois un qui sort vraiment du lot et qui se crée des occasions semaine après semaine. »

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« Je me dis alors : ce garçon doit viser plus haut. Le PSV est peut-être encore un cran au-dessus pour lui, mais ce n’est pas grave. Tu t’entraînes avec ces joueurs et, avec les minutes de jeu qu’on t’accorde, tu peux progressivement gagner ta place dans l’équipe. »

« Tu ne délogeras pas Perisic, ni Van Bommel, mais je pense que ce garçon doit franchir des étapes pour devenir vraiment très bon. » Vink ne veut toutefois pas parler d’une « audition » au Philips Stadion. « Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit envisagé, mais je pense qu’il peut jouer dans un club du haut de tableau aux Pays-Bas », conclut Vink.

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Tengstedt est sous contrat à l’Adelaarshorst jusqu’à la mi-2027. Heureusement pour Go Ahead, le club dispose également d’une option pour prolonger son contrat d’un an. Transfermarkt estime sa valeur à deux millions d’euros, son plus haut niveau à ce jour.

Vendredi soir, Tengstedt a vu l’attaquant du FC Groningen Thom van Bergen prendre la tête du classement des buteurs grâce à son égalisation tardive contre Willem II (1-1). Van Bergen compte désormais dix buts, soit un de plus que Tengstedt, Sven Mijnans (PSV), Brynjólfur Willumsson (FC Groningen) et Wout Weghorst (FC Twente).