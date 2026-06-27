Marcelo Bielsa a laissé éclater sa frustration après l’élimination de l’Uruguay de la Coupe du monde

Samedi matin, Marcelo Bielsa a livré l'un des interviews les moins amicaux de sa carrière d'entraîneur. L'Argentin de 70 ans s'est laissé aller à une vive déception après l'élimination de l'Uruguay au Mondial.

La défaite 0-1 concédée samedi face à l’Espagne élimine définitivement la Celeste de la compétition.

Bielsa a pleinement assumé son surnom, « El Loco », après la rencontre. Estimant que l’attente avant l’interview sur la pelouse durait trop longtemps, il s’est emporté contre les journalistes : « Dépêchez-vous ! »

Il a toutefois fini par admettre ses erreurs : face à la Roja, il avait surpris en remplaçant prématurément des joueurs de renom comme Fernando Muslera et Federico Valverde.

Après la rencontre, l’entraîneur a justifié son choix : « Je n’ai pas pris cette décision, c’était celle de Muslera lui-même. »

Le remplacement de Valverde s’inscrivait quant à lui dans son plan de redressement tactique : « Je voulais que l’équipe se montre plus menaçante en attaque. L’objectif était de créer davantage d’occasions de but. »

Bielsa semble déjà faire ses adieux à son poste. « Je n’ai pas réussi à tirer le meilleur parti du talent de ce groupe de joueurs uruguayens. »

« Je n’ai pas réussi à faire fusionner les qualités individuelles pour former une équipe soudée qui reflète réellement la qualité des joueurs », a-t-il conclu, déçu.