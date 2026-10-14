Marcel Keizer se confie sans détour sur la période entourant l’arrêt cardiaque d’Abdelhak Nouri

Marcel Keizer s’est confié sur ses débuts à l’Ajax dans le podcast Met Open Vizier d’Alex Pastoor. Le drame vécu par Abdelhak Nouri a été au cœur de l’entretien.

Le 8 juillet 2017, le drame s’est produit. Ce jour-là, Abdelhak « Appie » Nouri a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match amical de l’Ajax contre le Werder Brême, en Autriche. Il avait alors vingt ans.

À l’époque, Keizer venait tout juste de prendre ses fonctions d’entraîneur de l’Ajax.

« Ce jour-là, nous sommes rentrés à Amsterdam. C’était très dur de le laisser en Autriche. Nous avons gardé espoir toute la semaine, car nous savions qu’il était entre de bonnes mains », commence Keizer. « Dans les jours qui ont suivi, tout le groupe a vécu entre espoir et inquiétude. »

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Les joueurs ont finalement appris la terrible nouvelle : Nouri ne serait plus jamais comme avant. « Quand nous leur avons annoncé… C’était très émouvant. Certains sont restés complètement silencieux. D’autres se sont mis à crier. »

Pourtant, l’Ajax devait continuer à jouer au football. Les tours préliminaires de la Ligue Europa étaient prévus la semaine suivante. « Mais certains garçons n’en avaient aucune envie. Ils demandaient : “Pourquoi est-ce qu’on s’entraîne encore ?” Frenkie de Jong ne voulait plus du tout s’entraîner. Il ne pouvait pas jouer au football sans Appie. Le calendrier… C’est étrange, parce qu’il continue de suivre son cours, mais c’est aussi logique. »

À la fin de l’entretien, Khalid Boulahrouz, également invité pour parler du deuil dans le football, demande une belle anecdote sur Nouri.

« Il était presque une sorte de patron à De Toekomst. Tout le monde savait qui il était. Il veillait à ce que tout soit en ordre. Il y avait aussi sa façon de se comporter avec les enfants de son quartier. C’était un garçon généreux », conclut Keizer.



