« Marcel Boekhoorn est prêt à tout pour l’empêcher de franchir le pas »

Cette saison, Dick Schreuder a mené le NEC à une brillante troisième place dans l’Eredivisie Vriendenloterij. Grâce à cette performance, Schreuder se trouve en position de force, mais le club néerlandais est déterminé à conserver son entraîneur.

Il a imposé son style de jeu, un football attractif et offensif, et mené le club à deux victoires contre le champion PSV (3-2 et 2-3), à un succès au stade De Kuip face au Feyenoord (2-4), ainsi qu’à la qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions et à la finale de la Coupe des Pays-Bas.

Après la victoire 2-1 lors de la dernière journée contre Go Ahead Eagles, il a confirmé qu’il resterait en poste en Gueldre la saison prochaine : « Je suis toujours sous contrat ici. »

« Le bailleur de fonds Marcel Boekhoorn est prêt à tout pour l’empêcher de partir », écrit De Gelderlander, qui évoque plusieurs opportunités pour l’entraîneur.

« De nombreux clubs étrangers ont manifesté leur intérêt auprès de son agent », rapporte le quotidien. Le technicien souhaite d’abord connaître les intentions de la direction en matière d’investissements, notamment sur les infrastructures d’entraînement et l’effectif. Il estime que le club doit mettre la main à la poche, la qualification européenne oblige.

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence : Kodai Sano, déjà convoité lors du mercato d’hiver, devrait partir, le club ayant promis de faciliter son transfert après avoir rejeté une offre de vingt millions d’euros de Nottingham Forest. Sami Ouaissa et Basar Önal sont également courtisés ; Feyenoord serait sur les rangs pour le premier.

Dirk Proper, Koki Ogawa, Thomas Ouwejan, Jetro Willems et Virgil Misidjan doivent se chercher un nouveau club. Leurs contrats ne seront probablement pas renouvelés, contrairement à ceux de Bram Nuytinck et Eli Dasa, qui négocient déjà leur prolongation. Le NEC dit définitivement adieu aux deux joueurs prêtés, Danilo et Ahmetcan Kaplan : leurs options d’achat ne seront pas levées.