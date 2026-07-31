Dans quatre ans, les stades de Madrid, Lisbonne, Casablanca et des autres villes participantes accueilleront la Coupe du monde 2030, une édition historique organisée pour la première fois sur trois continents, et qui mise sur le sport pour bâtir un pont entre les deux rives du détroit de Gibraltar.

Mais le journal espagnol « Marca » estime que la récente crise de Ceuta rappelle l'autre visage de la relation entre le Maroc et l'Espagne. En effet, près de 49 000 personnes ont traversé depuis le royaume situé au nord-ouest de l'Afrique vers Ceuta, dans la plus grande crise migratoire que connaît la ville depuis 2021.

Au moins 24 personnes ont perdu la vie lors des tentatives de passage, tandis que la clôture frontalière était renforcée et que la Garde civile et l'armée espagnole étaient mobilisées.

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L'auteur de l'article, Gerardo Riquelme, considère que la crise est avant tout une tragédie humaine, mais il souligne que les flux migratoires vers les enclaves espagnoles ne se produisent pas d'eux-mêmes ; ils dépendent en grande partie du degré de contrôle exercé par le Maroc sur ses frontières, une carte dont l'usage a historiquement été lié à l'état des relations avec Madrid.

Lors de la crise de 2021, les événements de Ceuta avaient coïncidé avec l'admission du chef du Front Polisario dans un hôpital de la ville espagnole de Logroño, atteint du Covid et muni d'une fausse identité, tandis que Rabat a toujours nié tout lien entre les deux faits et a attribué les flux migratoires aux réseaux de trafic d'êtres humains, selon Riquelme.

« Une crise de confiance »

La question revêt une importance particulière avec l'organisation du Mondial 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, car un tel tournoi requiert une confiance et une coordination étendues en matière de sécurité, de transport, de visas et de contrôle des frontières. C'est pourquoi l'article pose la question des garanties sur lesquelles repose cette confiance, si la gestion de la migration peut évoluer au gré du climat diplomatique.

L'article estime que les deux pays ont besoin, avant 2030, d'un cadre stable en matière de migration, qui ne dépende pas de la bonne volonté d'un quelconque gouvernement, que ce soit pour protéger les personnes qui risquent leur vie face à la clôture, ou pour garantir le succès d'un Mondial censé symboliser l'unité.

En contrepartie, l'Espagne doit renforcer sa coopération avec le Maroc, y compris sur le plan du renseignement, tout en maintenant une position forte. Car Ceuta et Melilla, comme le rappelle l'article, ne sont pas seulement une porte d'entrée vers l'Espagne, mais vers l'Union européenne et ses 27 États.

L'article conclut que le Mondial 2030 sera présenté, à juste titre, comme une célébration du football et une alliance entre les civilisations, mais que les célébrations sont plus belles « quand la maison est en ordre ».