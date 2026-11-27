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Marc ter Stegen a été impressionné par Ronald Koeman jr. Le gardien de l’Ajax a vu de près son homologue de Telstar et loue surtout sa capacité à participer à la construction du jeu.

« Vous avez aussi d’excellents gardiens ici. Ils sont également très bons pour participer au jeu depuis l’arrière », explique Ter Stegen au micro d’ESPN.

L’Allemand cite ensuite Koeman jr. en particulier. « Nous avons joué contre Telstar. Koeman Junior, c’est bien comme ça que vous l’appelez ? Tout le monde l’a vu jouer. »

« Il a trouvé de très belles solutions pour son équipe, poursuit Ter Stegen. C’est peut-être grâce à lui qu’elle est aussi bonne aujourd’hui, par rapport à la période où il n’était pas dans les buts. »

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« D’ailleurs, je ne sais pas qui était dans les buts avant lui, désolé. Ce n’est pas un manque de respect. »

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La manière dont Koeman jr. construit le jeu de Telstar depuis l’arrière a marqué Ter Stegen. « J’ai trouvé son approche très intéressante. »

« On voit bien que vous avez beaucoup de bons gardiens. »

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Ter Stegen et l’Ajax se tournent désormais vers dimanche, avec le grand classique contre Feyenoord au programme.

L’Ajax a réussi une excellente répétition générale en battant largement le FC Thoune 4-0 jeudi dernier en Ligue Conférence.