Marc Overmars quitte avec effet immédiat son poste de directeur sportif de l’Antwerp FC. Le dirigeant de 53 ans l’annonce dans une longue lettre d’adieu.

Overmars travaillait depuis 2022 pour The Great Old, mais il met fin à ses fonctions après 4,5 ans en raison de sa santé. « Chers supporters, pendant des semaines, j’ai été en train de préparer activement une prise de parole détaillée à votre attention après le mercato. Car ces derniers mois, il n’y a pas eu beaucoup de communication de ma part vers vous », commence-t-il dans sa lettre d’adieu.

« C’est pourquoi le début du mois de septembre était entouré en rouge dans mon agenda pour parler ouvertement de l’avenir avec vous. Les dernières saisons du Royal Antwerp n’ont pas été faciles. Et les mois de reprise se déroulent toujours de manière un peu chaotique et aussi stressante. Une fois que la nouvelle histoire a pu commencer, tout le monde a dû se mettre directement au travail. Il ne peut pas en être autrement, car pour notre club, nous ne voulons pas perdre de temps. »

Overmars adresse ensuite un message qu’il aurait préféré ne pas devoir transmettre aux supporters de l’Antwerp. « Toutes ces années de fatigue accumulée et le stress intense ont malheureusement atteint un point culminant le week-end dernier. Que ma santé ne soit pas optimale, vous le savez tous. Mais je sens désormais très clairement qu’aujourd’hui, je ne suis plus capable de supporter cette vie professionnelle trépidante et stressante. En avoir envie, oui, énormément ! Et de préférence jusqu’à la fin de cette saison de football, et pendant encore de nombreuses saisons après cela. Les discussions autour d’une prolongation de contrat étaient d’ailleurs pleinement en cours. Mais ma santé m’oblige à être honnête avec moi-même et avec toutes les personnes autour de moi. »

Le dirigeant indique que son énergie est « complètement épuisée ». « Si je n’écoute pas mon corps maintenant, alors mes médecins prédisent qu’il y a un très grand risque d’une mauvaise issue. Je dois donc prendre une décision radicale et arrêter complètement mes activités professionnelles pour le temps à venir. Il n’existe pas de mots pour décrire à quel point cela me fait mal. Le RAFC, la ville d’Anvers et les supporters de notre club sont devenus une partie de ce que je suis devenu sur le plan professionnel, mais aussi dans ma vie privée. »

« Ma famille vient souvent et avec plaisir à Anvers, c’est notre deuxième maison », poursuit Overmars. « Ce que nous avons accompli ensemble sur le plan sportif est gravé dans les livres d’histoire du football belge. Mais surtout, je ressens un lien énorme avec ce club et avec tous les supporters du RAFC. Et cela restera toujours ainsi. Je n’ai peut-être plus le cœur le plus fort, mais il bat aujourd’hui et demain pour ce club. »

« Il est impossible de remercier tout le monde. Paul et Ria, Michael et toute la famille Gheysens, merci d’avoir cru en moi quand je traversais une période très difficile. Sven et Joachim, merci pour la force de l’équipe que nous formions. Les personnes des services juridiques et financiers qui sont peut-être parfois devenues folles à cause de moi. Wouter et Jacques, merci d’offrir un nouvel avenir à notre club. Car cela me rassure aujourd’hui. Il y a de nouveau de la stabilité et des perspectives. »

Overmars sera présent samedi prochain lors du match de championnat contre l’Union pour remercier tous les supporters en personne. « Ensuite, un repos complet sera vraiment de mise. À l’avenir, vous me verrez certainement encore au Bosuil. Et autour d’un petit steak Pont-Neuf. Un ragoût au den Artist. Avec ma trottinette dans la Kloosterstraat. J’aime le RAFC. J’aime la ville des biscuits. Je vous aime ! »