Marc Cucurella : « Ils m’ont pris pour cible. Je ne pourrai plus jamais jouer là-bas. »

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Marc Cucurella a tenu des propos piquants sur l’Allemagne. Le latéral gauche du Real Madrid estime que les Allemands se défoulent sur lui après l’Euro 2024.

Cucurella était le latéral gauche de l’Espagne lors de l’Euro 2024. En quarts de finale, la sélection espagnole devait affronter l’Allemagne, pays hôte.

La rencontre s’est finalement soldée par une victoire 2-1 de l’Espagne. Mikel Merino a inscrit le but vainqueur à la dernière minute de la prolongation.

Après ce match, Cucurella est devenu la cible des critiques en Allemagne. Le latéral gauche du Real Madrid a reçu un tir de Niclas Füllkrug en plein sur le bras, mais le corps arbitral a estimé qu’il n’y avait pas de main sanctionnable.

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Récemment, Cucurella a disputé un match amical avec le Real Madrid contre Schalke 04 à Gelsenkirchen. Il a été constamment sifflé par les supporters allemands présents.

« Ils m’ont pris pour cible. Ils veulent se défouler sur moi. Je ne pourrais jamais jouer dans le championnat allemand », confie Cucurella à Cadena SER.

Le défenseur de 28 ans ne se laisse toutefois pas intimider par les supporters allemands. « Je fais simplement ce que j’ai à faire. Je ne m’en préoccupe pas trop », conclut l’ancien joueur de Chelsea et de Brighton.