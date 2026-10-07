Marc Cucurella est vivement critiqué : « Il est ici l’ennemi public numéro un ! »

Marc Cucurella ne s’est pas fait des amis mardi soir en Croatie. Le latéral gauche de l’Espagne a « provoqué » l’expulsion d’Ivan Perisic lors du match de Ligue des nations entre les deux pays (1-2).

La Croatie avait pourtant pris l’avantage mardi soir face au champion du monde. C’est Perisic, le joueur du PSV, qui a inscrit le but de l’ouverture du score dans cette rencontre.

Après une heure de jeu, l’Espagne est revenue à hauteur grâce, qui d’autre, au remplaçant Mikel Merino. Alors qu’il restait dix minutes à jouer, la Croatie a en plus dû terminer à dix.

Perisic avait déjà un carton jaune et a fait tomber Cucurella lors d’une attaque espagnole prometteuse. L’arbitre a accidentellement laissé tomber son carton rouge au sol, mais celui-ci a été immédiatement ramassé et rendu par le défenseur du Real Madrid.

L’arbitre a ensuite brandi le carton rouge à Perisic, qui a dû quitter la pelouse. En fin de match, Merino a de nouveau inscrit le but de la victoire.

En Croatie, on est furieux contre Cucurella. « Il y a des footballeurs qui auraient réagi différemment de Cucurella. Et je ne parle pas de la chute en elle-même, mais du geste qui a suivi, lorsqu’il a immédiatement ramassé un carton et exigé que l’arbitre le montre. C’est, en principe, un comportement totalement inacceptable », a ainsi déclaré DAZN.

Les supporters de Split étaient eux aussi furieux contre Cucurella. Il a été copieusement sifflé à chaque touche de balle. La presse croate s’est également indignée. Le journal Sportske Novosti a ensuite qualifié l’Espagnol d’« ennemi public numéro un ».