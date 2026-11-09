A révélé Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, à propos des chances de voir Nicolo Tresoldi, l'attaquant du Club Bruges, rejoindre les rangs de la « Squadra Azzurra », dans un contexte de concurrence avec la sélection allemande pour s'attacher les services du jeune joueur, qui a également la possibilité de représenter l'Argentine.

Selon le journal espagnol « Marca », Tresoldi, âgé de 22 ans, est devenu l'un des noms les plus évoqués dans le football européen durant la trêve internationale actuelle, bien qu'il évolue dans le championnat belge.

L'attaquant du Club Bruges a réussi à inscrire 14 buts en 17 matchs, dont 5 buts en Ligue des champions, ce qui l'a placé sous le regard de plus d'une sélection.

À l'heure actuelle, le jeune attaquant penche pour représenter la sélection allemande des moins de 21 ans, mais les responsables italiens estiment avoir une chance de le convaincre de porter le maillot de la sélection italienne.

Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a déclaré : « J'ai parlé avec Tresoldi, comme l'a fait aussi Claudio Ranieri. Le joueur doit ressentir son envie de jouer pour l'Italie, mais il est né en Italie et son père s'y trouve également, c'est pourquoi je pense qu'il y a des chances de le faire venir. »

En revanche, Jürgen Klopp travaille en Allemagne sur la même mission, mais dans le but de convaincre le joueur de représenter la sélection allemande, de sorte que la concurrence s'enflamme entre les sélections italienne et allemande pour s'attacher les services de Tresoldi, supporter du club de Milan, et qui est devenu le centre de l'attention de tous.

Mancini, actuellement présent à Coverciano en vue de disputer deux matchs de la Ligue des nations face à la France et à la Belgique, a évoqué les joueurs possédant une double nationalité qui pourraient être sous surveillance en vue d'être convoqués en sélection italienne.

Mancini a expliqué : « Nous ne sommes pas les seuls à le faire, toutes les sélections nationales le font. Nous essayons de faire venir les joueurs remarquables qui possèdent deux nationalités. Et dans le même temps, nous avons réussi à faire venir Palma, qui, je pense, est capable de devenir un très bon défenseur. »

Le jeune défenseur, joueur de l'Udinese, avait reçu une convocation pour rejoindre la sélection italienne durant la trêve internationale actuelle.