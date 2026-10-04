Mancini : « Kean rentre à la maison, Scamacca peut jouer »

Le sélectionneur Roberto Mancini s’est exprimé sur Sky Sport à la veille de Italie-Turquie, programmé demain. Voici les déclarations du sélectionneur italien à l’approche de ce match de Ligue des nations. Mancini a annoncé le forfait de Kean pour une contusion subie lors du dernier match, dont il ne s’est pas remis.

KEAN - « Moise ne va pas bien, il ne s’est pas remis et rentrera chez lui ce soir ». L’avant-centre sera réévalué par Côme dans les prochaines heures en vue du match contre la Roma.

CHANGEMENTS - « Beaucoup de joueurs, nous faisons des essais, il y a eu très peu de jours depuis le match de Paris, donc nous changerons un peu plus ».

SCAMACCA À LA PLACE DE PIO ESPOSITO - « Oui, c’est possible, les caractéristiques ne changent pas beaucoup, nous avons plusieurs solutions ».