Mancini : « Contre la Turquie, je change. Barella doit marquer plus de buts, la longue pause est trop éprouvante »

Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, après le beau match nul décroché à Paris contre la France, s’est exprimé à la veille du match de Nations League à Bologne contre la Turquie de Vincenzo Montella, comptant pour la quatrième journée : « La chose la plus importante dans un groupe, c’est de croire en soi et de penser qu’on peut arriver à n’importe quel résultat. »





« Les joueurs ont les qualités techniques et, quand ils seront plus conscients de leur valeur, ils pourront faire beaucoup. La composition ? Demain, nous allons changer quelque chose. »

En conférence de presse, Mancini a ensuite souligné la force de l’adversaire : « Montella a fait un énorme travail en ramenant la sélection turque au Mondial et en Ligue A de la Nations League. En ce moment, il éprouve un peu plus de difficultés, aussi parce qu’il lui manque plusieurs joueurs importants. Ce ne sera pas un match aussi évident, la Turquie est une excellente équipe, à l’aller nous avons été bons et demain cela dépendra de nous. Nous ne devons pas sous-estimer la Turquie seulement parce qu’elle a perdu contre la Belgique, l’erreur à ne pas commettre est de penser que ce sera un match facile. »

Aux côtés du sélectionneur, Nicolò Barella s’est également exprimé : « Il est encore jeune et peut représenter beaucoup pour la sélection. Même si je suis d’accord avec lui : il doit progresser en termes de buts », a déclaré Mancini.

Avant le dernier des quatre matches au programme, le sélectionneur a dressé un petit bilan : « Lors de ce rassemblement, nous avons pris du plaisir, j’espère que les joueurs aussi. Maintenant, nous devons finir en beauté. » Mieux vaut ce format avec des pauses plus longues et plus de matches, ou l’ancien ? « Je ne sais pas, je crois que comme ça c’est trop fatigant, surtout pour les joueurs », a déclaré Mancini, en « rejetant » les quatre matches à cheval sur deux week-ends.







