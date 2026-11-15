Mancini : « Ce genre de soirée arrive, cela nous servira de leçon. »

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Déçu, le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini s’est exprimé au micro de la Rai après la défaite 4-1 face à la Belgique : « Ils ont été meilleurs. Nous avons trop souffert physiquement et dans les duels, même si nous avions bien commencé. Mais ils ont été meilleurs. »

Après dix premières minutes de très bon niveau, l’Italie a commencé à souffrir dans toutes les zones du terrain. « Oui, nous n’arrivions pas à couvrir ni à exercer le bon pressing. Ils nous ont mis en difficulté, nous avons souffert physiquement. Nous avons certainement payé un peu la fatigue du match contre la France. »

L’Italie n’a pas non plus réagi après avoir été menée au score. « Ce sont des soirées qui peuvent arriver. Dans un processus de progression, malheureusement, ces choses-là peuvent aussi se produire et il faut tirer des enseignements importants de ces matches. Au vu du parcours qui nous a menés jusqu’ici, il est clair que nous avions la possibilité d’aller plus loin, car nous avions réalisé un bon parcours. Mais nous savions que ce serait un match difficile. Nous sommes déçus, mais cette soirée nous servira aussi. »