Manchester United va limoger Carrick : voici qui devrait lui succéder

Michael Carrick va être licencié de son poste d’entraîneur de Manchester United, assure The Athletic . Le club se présentera à Anfield le 22 novembre avec un autre entraîneur.

Carrick dirige l’équipe à Old Trafford depuis le début de la saison avec un contrat permanent. La saison dernière, il avait mené le club à une belle troisième place en Premier League en tant qu’entraîneur intérimaire.

Cette saison, les choses ne se passent pas aussi bien. Le club occupe actuellement la dix-huitième place de Premier League, dans la zone de relégation. En Ligue des champions, il est dix-septième sur 38.

Après une douloureuse défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth, l’entraîneur britannique avait trois matches pour redresser la barre. Le premier s’est soldé par une défaite 2-0 face à Chelsea.

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Manchester United a ensuite renversé un retard de 0-2 contre l’AS Roma en Ligue des champions pour s’imposer 3-2. Le week-end dernier, l’équipe de Carrick est revenue deux fois au score avant de faire match nul 4-4 contre Aston Villa.

Cela ne suffit pas à la direction du club, qui va prochainement licencier Carrick. Le très fiable The Athletic rapporte qu’un autre entraîneur dirigera l’équipe le 22 novembre, lorsque Manchester United affrontera Liverpool à Anfield.

Selon le média sportif, les Red Devils ont trois candidats en vue : Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann et Antonio Conte.