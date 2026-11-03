Manchester United est de ces clubs capables de donner à un simple match de championnat des airs de grand événement : Old Trafford, les projecteurs allumés, et soudain, tout le monde en parle. Mais pour suivre toute la saison, mieux vaut s’y retrouver dans le dédale des droits de diffusion. Tout dépend de la compétition : voici donc un rapide tour d’horizon.

Manchester United : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matches des Red Devils en direct à la télévision et en streaming ?

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Manchester United en Premier League, en Carabao Cup, en FA Cup et en Community Shield : diffusion à la télévision et en streaming

En Allemagne, pour regarder la Premier League, c’est presque automatiquement vers Sky qu’il faut se tourner : tous les matches y sont diffusés en direct, soit individuellement, soit dans un multiplex, selon le nombre de rencontres au programme. Tous les matches de Manchester United sont inclus. Et si la télévision n’est pas une option, ils sont accessibles en streaming sur Sky Go ou WOW.

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Depuis la saison 2025-2026, Sky a également ajouté la Carabao Cup à son offre de football anglais. Autrement dit, lorsque Manchester United joue en Coupe de la Ligue, vous pouvez aussi suivre le match en direct sur Sky : pas besoin de passer d’un diffuseur à l’autre.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, en Allemagne, il faut passer par DAZN, qui détient les droits exclusifs. Dès que Manchester United joue dans l’une de ces deux compétitions, ses matches sont donc diffusés en direct en streaming.

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Manchester United : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Le direct commenté de SPOX

SPOX couvre également certains matches de United en direct commenté. Si vous ne voulez manquer aucune action importante, rendez-vous sur le site. Nous publierons ici les liens vers nos directs peu avant le coup d’envoi.

Manchester United : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Le club en bref